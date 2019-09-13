Дзюба почти вынес Азмуна с поля. В прямом смысле – тот поругался с судьей из-за замены
Еще один эпизод из матча «Зенит» – «Арсенал» (3:1). Сердар Азмун сначала не забил пенальти, затем туляки обхитрили хозяев при выполнении штрафного. Был момент, также связанный с новыми правилами, как и выполненный гостями штрафной. Но тема другая.
Теперь игрок должен уходить на замену через ближайшую боковую линию, а не через центр, как это было раньше. Правило введено в целях экономии времени.
Судья матча Павел Кукуян вступил в конфликт с иранцем, который хотел уйти как обычно – вместо него на поле выходил Далер Кузяев. Азмун вместо ухода начал препираться с судьей и получил желтую карточку за неспортивное поведение. Иранец не успокаивался, и арбитр попросил Артема Дзюбу повлиять.
Тот на правах ментального лидера команды подхватил Азмуна и отнес его подальше от судьи, затем приказал уходить там, где просит арбитр. Иранец послушался, хоть и был крайне недоволен. Но Дзюба все равно сопроводил Азмуна до линии поля.
Азмун и Дзюба составляют мощный дуэт форвардов в «Зените» – практически ни один гол не обходился без их участия. Кроме того, у них отличные отношения, так что эпизод никак на них не скажется – Дзюба был абсолютно прав в своем поступке.
«Надо отметить приход трех новичков – Азмуна, Барриоса и Ракицкого – потрясающие, отличные трансферы, как говорится, десять из десяти», – говорил Дзюба после завоевания «Зенитом» чемпионства.
«Появление Азмуна отчасти помогло мне раскрыться по-новому. Потому что пришлось с острия уйти вглубь и какое-то время перестраиваться. Мы стали разнообразнее», – слова Дзюбы о его собственном прогрессе в качестве ассистента.
«Дзюба – очень хороший парень. Когда я играл в «Ростове», он сблизился с моей семьей, общался с моими родителями, – рассказывал об отношении к Артему Азмун. – В этом сезоне у него был сложный период – он не забивал 1200 минут. Моя мама молилась за него, за то, чтобы он забил. Она просила меня помочь ему забить. Он отличный футболист, он принес огромную пользу «Зениту» в этом сезоне».
Отличительная черта прекрасных отношений – добрые шутки друг над другом. Например, такие.
«Забыл сказать Азмуну, что это лучший гол в моей карьере, потому что это первая передача в его карьере. Спасибо ему, я до сих пор в шоке: «Сердар кому-то отдал пас!» – пошутил Дзюба после гола «Краснодару».
Матч с «Лионом» в Лиге чемпионов уже во вторник – там иранцу лучше быть спокойнее. Подобного поведения судьи в ЛЧ могут не простить, и Дзюба уже не спасет.