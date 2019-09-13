Дзюба почти вынес Азмуна с поля. В прямом смысле – тот поругался с судьей из-за замены

Еще один эпизод из матча «Зенит» – «Арсенал» (3:1). Сердар Азмун сначала не забил пенальти, затем туляки обхитрили хозяев при выполнении штрафного. Был момент, также связанный с новыми правилами, как и выполненный гостями штрафной. Но тема другая.

Теперь игрок должен уходить на замену через ближайшую боковую линию, а не через центр, как это было раньше. Правило введено в целях экономии времени.

Судья матча Павел Кукуян вступил в конфликт с иранцем, который хотел уйти как обычно – вместо него на поле выходил Далер Кузяев. Азмун вместо ухода начал препираться с судьей и получил желтую карточку за неспортивное поведение. Иранец не успокаивался, и арбитр попросил Артема Дзюбу повлиять.

Тот на правах ментального лидера команды подхватил Азмуна и отнес его подальше от судьи, затем приказал уходить там, где просит арбитр. Иранец послушался, хоть и был крайне недоволен. Но Дзюба все равно сопроводил Азмуна до линии поля.