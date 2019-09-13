Беляев использовал новое правило о стенке: встал за метр к сопернику лицом. И сработало!

Тульский «Арсенал» сравнял счет в матче с «Зенитом» после точного удара Кантемира Берхамова со штрафного.

По изменениям в правилах, вступивших в силу с нового сезона, игроки атакующей команды не могут находиться в стенке, выстроенной обороняющимися футболистами. Атакующие игроки могут находиться перед стенкой на метровом расстоянии, но никак не ближе.

Перед ударом Берхамова перед стенкой «Зенита» встал защитник «Арсенала» Максим Беляев. Метровое расстояние там точно было, причем Беляев встал еще и лицом к зенитовцам.