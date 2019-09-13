Беляев использовал новое правило о стенке: встал за метр к сопернику лицом. И сработало!
Тульский «Арсенал» сравнял счет в матче с «Зенитом» после точного удара Кантемира Берхамова со штрафного.
По изменениям в правилах, вступивших в силу с нового сезона, игроки атакующей команды не могут находиться в стенке, выстроенной обороняющимися футболистами. Атакующие игроки могут находиться перед стенкой на метровом расстоянии, но никак не ближе.
Перед ударом Берхамова перед стенкой «Зенита» встал защитник «Арсенала» Максим Беляев. Метровое расстояние там точно было, причем Беляев встал еще и лицом к зенитовцам.
Он расположился примерно между ней и стоявшим неподалеку Дугласом Сантосом – так обзор голкиперу Андрею Луневу был перекрыт почти полностью.
В том числе и поэтому Лунев не смог отреагировать на удар. Туляки сделали счет 1:1.
Впрочем, хитрость не помогла «Арсеналу» набрать очки – «Зенит» забил еще дважды и победил 3:1, но креативность Тулы порадовала. А как Беляев гипнотизировал игроков «Зенита» – он наверняка расскажет позже.