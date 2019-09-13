Азмун раньше почти не бил пенальти. Сейчас бьет, но предсказуемо – с «Арсеналом» вышло жутко
В стартовом матче девятого тура РПЛ «Зенит» принимал «Арсенал». После гола Артема Дзюбы счет удвоить мог Сердар Азмун – он бил пенальти, который был назначен после игры рукой Денисова.
Пробил иранец неожиданно слабо. Просто очень слабо. Левашову даже не пришлось совершать дикий прыжок. Фактически вратарь просто присел и вытянул руки, а удар легко отразил.
Официально у Азмуна числится три забитых пенальти.
Первый был еще в 2014 году – «Рубин» выиграл у «Спартака» 2:0 в матче Кубка, иранец внимательно смотрел на Реброва и пробил прямо по центру – голкипер отпрыгнул и пропустил.
В этом сезоне Азмун проделал подобный финт – аккуратно пробил по центру в матче с «Сочи». Стой вратарь на месте – «Зенит» не открыл бы счет после этого удара.
В конце прошлого сезона Азмуну дали пробить пенальти в ничего уже не решавшей игре с «Енисеем». Форвард ударил в угол, хотя и не слишком сильно. Но до последнего следил за вратарем.
Ощущение, что Азмун бьет только низом – не совсем верно. На летних сборах «Зенит» выиграл у «Левски» со счетом 1:0 – единственный гол с пенальти забил Азмун. Он тоже смотрел на вратаря, но на этот раз послал мяч в угол на неудобной для него высоте.
Странно, что таким образом (верхом) Азмун, похоже, бил всего однажды. В матче с «Арсеналом» Левашов до последнего не дергался в воротах. Варианта фактически было всего два – или удар по центру, если вратарь не выдержит и станет гадать, или удар в правый от голкипера угол.
В связи с этим интересно, будет ли Азмун и дальше бить пенальти в «Зените». И если да, готовы ли к ним будут вратари. Пока варианты исполнения у иранца кажутся понятными, к тому же он не бьет на силу – нет прямо неберущихся ударов. Второй пенальти в игре против туляков бил уже Дриусси и уверенно забил.
Раньше штатным пенальтистом «Зенита» был Дзюба, но в февральском матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» возникла непонятная история – пенальти бил Роберт Мак и не забил. «До матча решили, что пенальти будет бить Дзюба. В команде есть люди, которые могут его заменить, если он по какой-то причине не готов пробить. Роберт взял на себя эту ответственность, но, к сожалению, не забил», – сказал после матча Сергей Семак. Притом Дзюба бил пенальти в «Зените» уже в этом сезоне – забил «Оренбургу».
Что касается Азмуна, то у него с пенальти есть и другой необычный опыт. В матче Кубка Азии-2019 против Омана он подсказал своему голкиперу, куда будет бить соперник. Вратарь послушался и взял пенальти. Иранцы выиграли 2:0, а Азмун, хоть и не забил, был одним из героев матча.