Азмун раньше почти не бил пенальти. Сейчас бьет, но предсказуемо – с «Арсеналом» вышло жутко

Странно, что таким образом (верхом) Азмун, похоже, бил всего однажды. В матче с «Арсеналом» Левашов до последнего не дергался в воротах. Варианта фактически было всего два – или удар по центру, если вратарь не выдержит и станет гадать, или удар в правый от голкипера угол.

В связи с этим интересно, будет ли Азмун и дальше бить пенальти в «Зените». И если да, готовы ли к ним будут вратари. Пока варианты исполнения у иранца кажутся понятными, к тому же он не бьет на силу – нет прямо неберущихся ударов. Второй пенальти в игре против туляков бил уже Дриусси и уверенно забил.

Раньше штатным пенальтистом «Зенита» был Дзюба, но в февральском матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» возникла непонятная история – пенальти бил Роберт Мак и не забил. «До матча решили, что пенальти будет бить Дзюба. В команде есть люди, которые могут его заменить, если он по какой-то причине не готов пробить. Роберт взял на себя эту ответственность, но, к сожалению, не забил», – сказал после матча Сергей Семак. Притом Дзюба бил пенальти в «Зените» уже в этом сезоне – забил «Оренбургу».

Что касается Азмуна, то у него с пенальти есть и другой необычный опыт. В матче Кубка Азии-2019 против Омана он подсказал своему голкиперу, куда будет бить соперник. Вратарь послушался и взял пенальти. Иранцы выиграли 2:0, а Азмун, хоть и не забил, был одним из героев матча.