ЦСКА представил новую форму после, эм-м-м, восьми туров. Фанаты недовольны

Странность в том, что ЦСКА представил форму на сезон-2019/20 спустя восемь туров после старта сезона РПЛ. Мы связались с ЦСКА и спросили, почему так. Представитель пресс-службы отказался от комментариев и добавил, что их, вероятно, не будет вообще.

Новую форму критикуют в социальных сетях. На выездном (белом) комплекте пропала полоса. Вратарский, который фиолетовый, остался (разница в том, что теперь она одного тона, в прошлом сезоне рукава были светлее). Домашний же сильно похож на тот, что был в прошлом сезоне. Отличие лишь в звезде на груди.

Сравните сами. Этот вариант – сейчас: