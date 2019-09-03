ЦСКА
РПЛ
Футбол
Поделиться:
Комментарии:
0
#ЦСКА #Футбол #РПЛ

ЦСКА представил новую форму после, эм-м-м, восьми туров. Фанаты недовольны

03 сентября 2019, 12:36

ЦСКА представил новую форму. Для ее презентации клуб придумал целый квест: участникам предстояло найти информаторов в пяти районах Москвы, сфотографироваться с ними и собрать карточки с вопросами для продолжения.

Победители этого конкурса, четыре болельщика, поднялись на башню стадиона «ВЭБ Арена» и получили в подарок комплект домашней формы.

Болельщики ЦСКА не очень оценили новый комплект. Вот, что пишут в социальных сетях под постом с представлением формы на сезон-2019/20.

Странность в том, что ЦСКА представил форму на сезон-2019/20 спустя восемь туров после старта сезона РПЛ. Мы связались с ЦСКА и спросили, почему так. Представитель пресс-службы отказался от комментариев и добавил, что их, вероятно, не будет вообще.

Новую форму критикуют в социальных сетях. На выездном (белом) комплекте пропала полоса. Вратарский, который фиолетовый, остался (разница в том, что теперь она одного тона, в прошлом сезоне рукава были светлее). Домашний же сильно похож на тот, что был в прошлом сезоне.  Отличие лишь в звезде на груди.

Сравните сами. Этот вариант – сейчас:

Этот вариант был в прошлом сезоне:

ПФК ЦСКА

Новое в наших соцсетях появляется быстрее
Все фото: ПФК ЦСКА
У кого нет проблем с новой формой:
У «Фиорентины» самые дорогие футболки. Серия А опережает по ценам другие ведущие лиги
Лучшие акции «Енисея» эпохи Меркиса: контракт с Широковым, форма со львами, подарки клубам РПЛ
Впервые в истории форму сделали из бамбука. Это придумал самый экологичный клуб мира
Рэп под прямую бочку, тачка, цепи, стиль. Так «Реал» представил новую форму
Салах и его футболка с надписью «Никогда не сдавайся». Все знал!
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ЦСКА
#Футбол
#РПЛ