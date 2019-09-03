ЦСКА представил новую форму после, эм-м-м, восьми туров. Фанаты недовольны
ЦСКА представил новую форму. Для ее презентации клуб придумал целый квест: участникам предстояло найти информаторов в пяти районах Москвы, сфотографироваться с ними и собрать карточки с вопросами для продолжения.
Победители этого конкурса, четыре болельщика, поднялись на башню стадиона «ВЭБ Арена» и получили в подарок комплект домашней формы.
Болельщики ЦСКА не очень оценили новый комплект. Вот, что пишут в социальных сетях под постом с представлением формы на сезон-2019/20.
Странность в том, что ЦСКА представил форму на сезон-2019/20 спустя восемь туров после старта сезона РПЛ. Мы связались с ЦСКА и спросили, почему так. Представитель пресс-службы отказался от комментариев и добавил, что их, вероятно, не будет вообще.
Новую форму критикуют в социальных сетях. На выездном (белом) комплекте пропала полоса. Вратарский, который фиолетовый, остался (разница в том, что теперь она одного тона, в прошлом сезоне рукава были светлее). Домашний же сильно похож на тот, что был в прошлом сезоне. Отличие лишь в звезде на груди.
Сравните сами. Этот вариант – сейчас:
Этот вариант был в прошлом сезоне: