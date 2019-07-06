Впервые в истории форму сделали из бамбука. Это придумал самый экологичный клуб мира

«В нашей новой форме мы взяли вдохновение от природы – от полос зебры до экологически чистых материалов. Меня довольно сильно шокировало знание, что всю современную форму делают из пластика. Это неправильно даже с точки зрения производительности», – сказал председатель правления «Форест Грин Роверс»Дейл Винс.

В производстве формы «Форест Грин Роверс» сотрудничает с PlayerLayer. Эта компания основана в 2009 году четырьмя футбольными фанатами. PlayerLayer создает форму для престижных университетов Великобритании и стремится к использованию экологически чистых материалов. Например, участвует в борьбе против пластика в океане.

«Форест Грин Роверс» и PlayerLayer поставили целью выход на новый уровень в производстве формы. Конечный результат должен быть таким, что целый комплект создадут из безвредного материала. Бамбук к такой концепции подходит идеально: он быстро растет и давно применяется в строительстве. Почему бы не использовать его для создания футбольной формы?