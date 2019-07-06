Впервые в истории форму сделали из бамбука. Это придумал самый экологичный клуб мира
Для начала посмотритена эту красоту от клуба «Форест Грин Роверс». Их форма на сезон-2019/20 сделана из бамбука и пластика в соотношении 50 на 50.
«В нашей новой форме мы взяли вдохновение от природы – от полос зебры до экологически чистых материалов. Меня довольно сильно шокировало знание, что всю современную форму делают из пластика. Это неправильно даже с точки зрения производительности», – сказал председатель правления «Форест Грин Роверс»Дейл Винс.
В производстве формы «Форест Грин Роверс» сотрудничает с PlayerLayer. Эта компания основана в 2009 году четырьмя футбольными фанатами. PlayerLayer создает форму для престижных университетов Великобритании и стремится к использованию экологически чистых материалов. Например, участвует в борьбе против пластика в океане.
«Форест Грин Роверс» и PlayerLayer поставили целью выход на новый уровень в производстве формы. Конечный результат должен быть таким, что целый комплект создадут из безвредного материала. Бамбук к такой концепции подходит идеально: он быстро растет и давно применяется в строительстве. Почему бы не использовать его для создания футбольной формы?
Родерик Брэдли, один из основателей PlayerLayer, назвал «Форест Грин Роверс» дальновидным, креативным и мятежным клубом. Как раз в экологии и заботе о здоровье все это проявляется особенно сильно. Еще одна важная история в том, что «Форест Грин Роверс» – единственный в мире веганский клуб. Его официально признали таким в 2017 году.
Меню на играх «Форест Грин Роверс» меняется почти каждый день. Зато вы точно не найдете здесь вредные чипсы и гамбургеры. Есть веганская пицца, фахитас, салат и картофель фри – все делают только таким, что максимально ограничивает вред здоровью. Журнал Sport and Leisure Catering в 2018-м вручил «Форест Грин Роверс» награду «Меню года». В клубе этого не ждали.
Клубная база и арена получают энергию от солнца через специальные батареи. На поле нет водопровода – вода берется прямо из-под него. Две последние инициативы клуба не прошли. Дейл Винс продвигал идею строительства полностью деревянного стадиона на пять тысяч мест. Проект не приняли из-за шума и воздействия на ландшафт. Отклонили и экологичный парк, но будет апелляция.
ФИФА и УЕФА называли «Форест Грин Роверс» самой экологичной командной мира. «Форест Грин Роверс» стал первым клубом, который получил признание от ООН за вклад в борьбу против климатических изменений. В футбольном плане тоже все хорошо. «Форест Грин Роверс» играет в английской Лиге 2 (четвертая лига), но в этом сезоне чуть не попал в Лигу 1 – проиграли в плей-офф за повышение.