У «Фиорентины» самые дорогие футболки. Серия А опережает по ценам другие ведущие лиги
Портал calcioefinanza.it рассчитал цены на футболки в магазинах клубов, представляющих топ-5 чемпионаты.
В таблице пункт Maglia – цена футболки, Personalizzazione – цена нанесения номера и имени, а Totale – конечная стоимость майки.
Здесь рассчитана средняя стоимость. У команд итальянской Серии А она в среднем значительно выше остальных. Дешевле всех в целом майки АПЛ.
Цены указаны в евро.
В Серии А самая большая цена у майки «Фиорентины» – 99 евро, на восемь евро дешевле стоят футболки «Интера» и «Ромы». Самая недорогая – у «Лечче» (69 евро). СПАЛ еще не предоставил форму на сезон и в таблице не учтен.
В АПЛ дороже всех майки обоих «Манчестеров» и «Челси». А футболку «Бернли» можно купить всего за 49,05 евро.
В Испании ожидаемо главные майки – «Барселоны», «Атлетико» и «Реала». Зато майка «Леганеса» стоит всего 54,99.
В Бундеслиге самые дорогие – футболки «Айнтрахта», «Лейпцига», «Герты» и «Баварии». Меньше всех цену поставил новичок «Унион».
Наконец, во Франции сразу у семи команд майки с нанесением стоят больше сотни евро – у «Бордо», «Лиона», «Марселя», «ПСЖ», «Ренна», «Страсбурга» и «Реймса». Менее дорогая – у «Дижона».