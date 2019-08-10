У «Фиорентины» самые дорогие футболки. Серия А опережает по ценам другие ведущие лиги

В Серии А самая большая цена у майки «Фиорентины» – 99 евро, на восемь евро дешевле стоят футболки «Интера» и «Ромы». Самая недорогая – у «Лечче» (69 евро). СПАЛ еще не предоставил форму на сезон и в таблице не учтен.