«Милан» сам просил об исключении из Лиги Европы. Все из-за денег и непопадания в ЛЧ
«Милан» отстранили от Лиги Европы на следующий сезон. Это наказание за несоответствие правилам ФФП. Место «Милана» в групповом этапе займет «Рома», а в квалификации сыграет «Торино». Решение официальное, но за ним скрыто гораздо больше, чем просто санкции из-за финансов.
Уже из заявления на официальном сайте «Милана» многое становится ясно.
«Спортивный арбитражный суд (CAS) выдал решение, подтверждающее добровольное согласие «Милана» на одно годовое исключение из клубных соревнований УЕФА. Это сделано для урегулирования нарушений правил по лицензированию клубов и финансовой честной игре в трехлетние периоды 2014–2017 и 2015–2018.
Нынешний акционер вступил во владение клубом в июле 2018 года, унаследовав значительные накопленные убытки после предыдущего владельца. Эти потери и связанное с ними нарушение правил, как следствие прошлых действий, привели к санкциям со стороны УЕФА.
Хотя мы опечалены тем фактом, что наши болельщики не смогут увидеть свою команду на европейском турнире в следующем сезоне, клуб признает и уважает ФФП. Клуб признает, что у него нет другого выбора, кроме как принять санкции, поскольку он стремится проложить путь к полному соблюдению правил.
«Милан» по-прежнему хочет восстановить величие клуба и вернуть его на вершину. Сегодняшнее постановление послужит стимулом для максимизации усилий, направленных на то, чтобы полностью соответствовать ФФП, одновременно укрепляя конкурентоспособность «Милана», добавляя ему устойчивости и стремясь к хорошему будущему».
«Милан» попросил об исключении из ЛЕ
Это понятно из клубного заявления и по предыдущим инсайдам. Corriere della Sera писала о такой возможности еще за десять дней до этого события. Решение об исключении напрашивалось год назад – тогда «Милан» подал апелляцию, сыграл в Лиге Европы, но за год ничего не исправил. Теперь же клуб просто отказался от борьбы в суде, чтобы заняться восстановлением.
Годовая отсрочка решения об исключении была оправдана. В этом сезоне «Милан» ставил целью попадание в Лигу чемпионов. Все даже почти получилось: после первого тайма игры 38-го тура Серии А «Милан» занимал третье место, но из-за изменений результатов конкурентов не попал даже в четверку.
В таких условиях, когда слетела возможность игры в Лиге чемпионов, второстепенный турнир оказался просто не нужен. Сейчас «Милан» быстро меняется и переформатируется, хотя все происходящие изменения вызваны именно результатами последнего тура Серии А. Задача не выполнена – теперь уже в более спокойных условиях ее будут решать другие люди.
Вот такие изменения «Милан» пережил с момента окончания сезона:
- Гаттузо ушел из «Милана». Новый тренер – Джампаоло, который до этого тренировал «Сампдорию».
- Спортивным директором «Милана» перестал быть Леонардо. На его место поставили Фредерика Массеру, а Леонардо вернулся на работу в «ПСЖ».
- «Милан» и «Интер» сообщили о сносе «Сан Сиро», где до этого совместно играли. На этом месте возведут новый стадион.
- Клуб ведет переговоры по нескольким новичкам. Самые классные – Тео Эрнандес, Фекир, Торрейра. Будут и продажи, но пока вокруг только слухи.
- «Милан» отстранили от следующего розыгрыша Лиги Европы. Это тоже важно прописать еще раз.
Сезон в Италии завершился 26 мая. Месяц у «Милана» вышел насыщенный.