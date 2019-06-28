«Милан» сам просил об исключении из Лиги Европы. Все из-за денег и непопадания в ЛЧ

Уже из заявления на официальном сайте «Милана» многое становится ясно.

«Спортивный арбитражный суд (CAS) выдал решение, подтверждающее добровольное согласие «Милана» на одно годовое исключение из клубных соревнований УЕФ А. Это сделано для урегулирования нарушений правил по лицензированию клубов и финансовой честной игре в трехлетние периоды 2014–2017 и 2015–2018.

Нынешний акционер вступил во владение клубом в июле 2018 года, унаследовав значительные накопленные убытки после предыдущего владельца. Эти потери и связанное с ними нарушение правил, как следствие прошлых действий, привели к санкциям со стороны УЕФА.

Хотя мы опечалены тем фактом, что наши болельщики не смогут увидеть свою команду на европейском турнире в следующем сезоне, клуб признает и уважает ФФП. Клуб признает, что у него нет другого выбора, кроме как принять санкции, поскольку он стремится проложить путь к полному соблюдению правил.

«Милан» по-прежнему хочет восстановить величие клуба и вернуть его на вершину. Сегодняшнее постановление послужит стимулом для максимизации усилий, направленных на то, чтобы полностью соответствовать ФФП, одновременно укрепляя конкурентоспособность «Милана», добавляя ему устойчивости и стремясь к хорошему будущему».