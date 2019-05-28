Говорят, что Гаттузо отказался от денег после отставки в «Милане». Это правда?
Дженнаро Гаттузо объявил, что он уходит из «Милана». Команде не хватило всего одного очка до зоны ЛЧ: если бы в параллельных матчах «Интер» или «Аталанта» не выиграли (а они были к этому близки), судьба Гаттузо могла бы сложиться иначе. Но к новому сезону и Лиге Европы команда будет готовиться с другим тренером.
Информация об уходе Гаттузо появилась на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио. Параллельно во многих СМИ написали, что тренер «Милана» отказался от компенсации при уходе из клуба.
Гаттузо действительно отказался от денег?
И да, и нет. Самый важный момент – Гаттузо не увольняли, он ушел по собственному желанию. По крайней мере, так сказал сам тренер:
«Решить покинуть тренерскую скамейку «Милана» непросто, но это решение, которое я должен был принять.
Не было определенного момента, когда я пришел к этому решению. Оно стало итогом этих 18 месяцев в качестве тренера команды, которая для меня никогда не будет такой, как другие. Я пережил эти месяцы с большой страстью, они незабываемы. Это болезненный, но обдуманный выбор».
Тренерам действительно часто выплачивают компенсации при отставке. Свежий пример – увольнения Моуринью из «МЮ» и Анри из «Монако». Благодаря высоким суммам при разрыве контракта оба оказались в пятерке самых высокооплачиваемых тренеров по версии France Football.
Тем не менее, это в основном относится к ситуациям, когда инициатором отставки был сам клуб. В случае с Гаттузо – отставка произошла по взаимному согласию, и у клуба не должно быть контрактных обязательств перед тренером.
От чего тогда отказался Гаттузо?
- Определенную сумму все-таки могли оговорить. Несмотря на то, что контракты традиционно не подразумевают больших выплат при уходе с поста по собственному желанию, в самом процессе ухода тренер может попросить определенную компенсацию. И хотя подобные компенсации вряд ли бывают сравнимы с оставшейся суммой по контракту, в данном ситуации Гаттузо не стал ничего просить.
- В конце концов, Гаттузо мог просто сидеть на контракте оставшиеся два года, а в случае, если бы «Милан» захотел его уволить, компенсация уже была бы обязательной. Рино не стал так делать, и уже за это заслужил уважение: многие тренеры (как, например, предыдущий менеджер «Милана» Кларенс Зеедорф) предпочитают доработать соглашение до конца.