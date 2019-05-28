Говорят, что Гаттузо отказался от денег после отставки в «Милане». Это правда?

Гаттузо действительно отказался от денег?

И да, и нет. Самый важный момент – Гаттузо не увольняли, он ушел по собственному желанию. По крайней мере, так сказал сам тренер:

«Решить покинуть тренерскую скамейку «Милана» непросто, но это решение, которое я должен был принять. Не было определенного момента, когда я пришел к этому решению. Оно стало итогом этих 18 месяцев в качестве тренера команды, которая для меня никогда не будет такой, как другие. Я пережил эти месяцы с большой страстью, они незабываемы. Это болезненный, но обдуманный выбор».

Тренерам действительно часто выплачивают компенсации при отставке. Свежий пример – увольнения Моуринью из «МЮ» и Анри из «Монако». Благодаря высоким суммам при разрыве контракта оба оказались в пятерке самых высокооплачиваемых тренеров по версии France Football.