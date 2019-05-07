Бакайоко послал Гаттузо во время матча. Из-за их конфликта команду пять дней держали на базе

«Милан» выиграл у «Болоньи» (2:1) важный матч в борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Отставание «Милана» от четвертого места теперь составляет всего три очка, но победу затмила история на скамейке.

В середине первого тайма травму получил Билья. Гаттузо показал, чтобы на поле готовился выходить Бакайоко. Через несколько минут у них началась перепалка, где все рассмотрели нецензурную брань со стороны игрока. На поле появился Маури, а Бакайоко так и просидел в запасе до конца матча.

Потом Гаттузо все объяснил и подтвердил, что Бакайоко ему нагрубил. Полузащитник «Милана» готовился к замене около восьми минут – это и не понравилось тренеру. Они поспорили, а потом Гаттузо выбрал быстрого Маури. Тот выходил только в пятый раз за сезон, поэтому оделся быстро.