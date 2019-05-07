Бакайоко послал Гаттузо во время матча. Из-за их конфликта команду пять дней держали на базе
«Милан» выиграл у «Болоньи» (2:1) важный матч в борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Отставание «Милана» от четвертого места теперь составляет всего три очка, но победу затмила история на скамейке.
В середине первого тайма травму получил Билья. Гаттузо показал, чтобы на поле готовился выходить Бакайоко. Через несколько минут у них началась перепалка, где все рассмотрели нецензурную брань со стороны игрока. На поле появился Маури, а Бакайоко так и просидел в запасе до конца матча.
Потом Гаттузо все объяснил и подтвердил, что Бакайоко ему нагрубил. Полузащитник «Милана» готовился к замене около восьми минут – это и не понравилось тренеру. Они поспорили, а потом Гаттузо выбрал быстрого Маури. Тот выходил только в пятый раз за сезон, поэтому оделся быстро.
«Игроки могут говорить любые вещи, но главное, что им не хватает уважения к своим товарищам по команде. Любой может оскорбить меня на бровке, но мы встретимся в раздевалке с глазу на глаз. Я хочу поговорить на моем языке, чего не могу сделать в эфире», – сказал Гаттузо.
Уже высказался и спортивный директор «Милана» Леонардо: «Мы обсудим инцидент внутри клуба, но не скажу о наших действиях. В последние несколько недель у Бакайоко было много проблем. Ему придется заплатить за ошибки, хотя у Тьему есть и положительные качества».
Сам Бакайоко представил другую версию ситуации. Он выложил послание, где объяснил, что разминался всего 2-3 минуты. Потом к нему неожиданно обратился Гаттузо. Все разгорелось, но Бакайоко не отказывался выходить на замену. Это главное, на чем он делает акцент.
Бакайоко все равно виноват
Гаттузо и Леонардо разговаривали не только об этом конфликте с Бакайоко. Леонардо объяснил, что летнее развитие «Милана» зависит от попадания в Лигу чемпионов. В клубе сложная денежная ситуация, поэтому в любом случае не будет больших инвестиций в трансферы.
Тренер вспомнил, что перед игрой на пять дней запер команду на базе: «Игроки злились на меня, потому что я держал их вдали от семей. Поэтому я сказал им превратить этот гнев в позитивную энергию на поле. Думаю, они это сделали».
«Милан» тренировался на базе как раз из-за Бакайоко. В среду Тьему на час опоздал на тренировку, чем и разозлил Гаттузо. На настроении сказалась и неудачная весенняя серия. На отрезке с начала марта «Милан» одержал всего четыре победы, отпустил конкурентов по борьбе за ЛЧ, а потом вылетел из Кубка Италии.
По самому Бакайоко все тоже гораздо сложнее. Сейчас он играет в «Милане» на правах аренды, а остаться сможет только в случае попадания команды в Лигу чемпионов. Чтобы выкупить его у «Челси», «Милану» надо заплатить 35 миллионов евро.
Бакайоко давно все понял, поэтому работал на собственную репутацию. Публично он постоянно выступал в поддержку Гаттузо и говорил, что тренер напоминает ему отца. В сезоне Бакайоко сыграл 28 матчей, отличился в проигранном дерби с «Интером», получал хорошую характеристику игры.
Теперь всего этого может быть мало.