Кулибали больше всех страдал от расизма. Теперь он наконец-то все рассказал
На Калиду Кулибали давно повесили высокий ценник, а по игре он вышел на запредельный уровень. Серия А официально признала Кулибали лучшим защитником сезона, но правильнее всего его похвалил Карло Анчелотти: «Думаю, он лучший защитник в мире. В 2021 году в его контракте появятся отступные в 150 миллионов, но никто не хочет продавать Кулибали».
Номинально у всех все хорошо, хотя в жизни Кулибали тоже есть дикие истории. Он написал собственную колонку на The Players’ Tribune, где обычно высказываются многие топовые футболисты. Кулибали назвал материал «Мы все братья» и раскрыл много интересного. В его рассказе есть детство, взаимоотношениях с Сарри и расистах.
Вот тройка топовых цитат из материала Кулибали. Полностью читайте его вот тут.
Об учебе и самосовершенствовании: «Когда вы выучите все языки, сможете открыть все двери».
О переходе в «Наполи»: «Я говорю: «Нет, господин президент, я 186 см». Он говорит: «Черт! Везде написано, что ты 192 см! Мне нужно поговорить с «Генком» и вернуть немного денег!»
О том, как оставил жену в роддоме по просьбе Сарри: «Мистер! Мой сын! Моя жена! Я оставил их! Вы сказали, что нуждаетесь во мне! Он сказал: «Да, ты нужен нам на скамейке».
Главные истории – расизм
Этой зимой все впечатление о Серии А испортил случай с расизмом в адрес Кулибали. Произошло это в матче «Интера» и «Наполи». Тогда Кулибали удалили за аплодисменты в адрес арбитра, а с поля он уходил под фанатские выкрики. Над Серией А возникла угроза приостановки чемпионата, но все обошлось.
Фанаты «Интера» получили моральное осуждение со всех сторон, а клуб в итоге наказали двумя матчами без зрителей. Перед Кулибали извинялся даже мэр Милана – он предложил «Интеру» временно сделать капитаном Асамоа. Поль Погба играл со специальной повязкой «Нет расизму» в честь Кулибали, а Гулям вообще сфоткался в маске с его лицом.
«Цвет кожи не имеет значения. Религия не имеет значения. Не имеет значения, какая именно команда вас привлекает. Футбол, как и все виды спорта, это игра. Все игры – это страсть, веселье и свобода. В свободе мы все одинаковы! Завтра мы все будем Кулибали», – подписал Гулям эту фотографию.
Случай из матча с «Интером» – самое известное расистское происшествие с участием Кулибали. До этого с ним тоже случались неприятности. Кулибали оскорбляли фанаты «Ювентуса», поэтому фанатскую трибуну «Юве» даже закрывали на одну игру. Но началось все с игры против «Лацио» еще в 2016-м. Тогда судья прервал игру из-за уханья болельщиков «Лацио».
Кулибали поступил мудро: после матча он пришел к сектору, откуда доносились оскорбления. Футболка защитника «Наполи» досталась маленькому мальчику. Потом Кулибали благодарил арбитра за мужество, а фанатов «Наполи» за настоящую поддержку. Фан-сектор «Лацио» получил бан на два матча, а Кулибали впервые столкнулся с такой трибунной дикостью.
В материале на The Players’ Tribune Кулибали вспомнил ощущения, с которыми проводил тот матч.
«У меня часто спрашивают то, на что сложно отвечать: «Что чувствуешь, когда слышишь «буууу» с трибун? Что делать в такой ситуации?» Вы не поймете, пока не прочувствуете сами. Это так неприятно, что сложно описать. Я попытаюсь.
Впервые я столкнулся с расизмом в матче с «Лацио» еще несколько лет назад. Когда был с мячом, болельщики кричали будто обезьяны. Думал, что мне кажется, но потом уточнил у ребят: «Они так только со мной?»
«Бууууу! Бууууу! Буууу!». Все продолжалось, а я не представлял, как поступить. Хотел уйти, но они этого и желали. Тогда я думал и спрашивал себя: «Почему люди так поступают? Потому что перед ними черный? Нельзя быть черным в современном мире?»
Ты вроде бы в тысячный раз играешь в любимую игру, но уже ранен и оскорблен. В какой-то момент почему-то доходит до стыда. Арбитр Иррати остановил игру и подошел ко мне: «Я с тобой, не переживай. Заставим их помолчать. Если хочешь, можем остановить матч».
Кажется, тогда я поступил храбро, ведь мы все-таки продолжили играть. Крики не исчезли даже с объявлением по стадиону.
Потом я в гневе шел к тоннелю, но вспомнил о мальчике, которому обещал футболку. С ним я выходил на поле, а теперь отправился его искать. Знаете, какими были его первые слова: «Извини за случившееся».
Я был поражен, потому что ребенок просил у меня прощения за взрослых. Он действительно переживал. «Да ничего. Спасибо тебе».
Нам не хватает такого детского взгляда на мир. Дело даже не только в самом цвете кожи. Слышу, как сербов называют «цыганами», Инсинье – «грязным неаполитанцем».
Клуб только сделает заявление, а все уже начинается сначала. В Англии все поменяли – там виновных просто не пускают на стадионы. Надеюсь, когда-нибудь так будет и в Италии».