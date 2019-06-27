Кулибали больше всех страдал от расизма. Теперь он наконец-то все рассказал

Вот тройка топовых цитат из материала Кулибали. Полностью читайте его вот тут.

Об учебе и самосовершенствовании: «Когда вы выучите все языки, сможете открыть все двери».

О переходе в «Наполи»: «Я говорю: «Нет, господин президент, я 186 см». Он говорит: «Черт! Везде написано, что ты 192 см! Мне нужно поговорить с «Генком» и вернуть немного денег!»

О том, как оставил жену в роддоме по просьбе Сарри: «Мистер! Мой сын! Моя жена! Я оставил их! Вы сказали, что нуждаетесь во мне! Он сказал: «Да, ты нужен нам на скамейке».

Главные истории – расизм

Этой зимой все впечатление о Серии А испортил случай с расизмом в адрес Кулибали. Произошло это в матче «Интера» и «Наполи». Тогда Кулибали удалили за аплодисменты в адрес арбитра, а с поля он уходил под фанатские выкрики. Над Серией А возникла угроза приостановки чемпионата, но все обошлось.