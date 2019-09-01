Жирков повторил гол из 2010-го. Тоже пульнул «Спартаку» дальним ударом

Тогда Жирков еще играл за «Челси». Его мяч «Спартаку» признали лучшим в туре Лиги чемпионов. Матч «Спартака» и «Челси» состоялся 19 октября 2010 года. «Челси» тогда выиграл со счетом 2:0, а владелец «Спартака» Леонид Федун сильно разозлился на Жиркова.

«Прочитал, как отреагировал на мой гол владелец «Спартака»: мол, раз в пять лет и Жирков забивает. Теперь очень хочу господину Федуну показать, что он меня явно недооценивает», – рассказывал Жирков в интервью «СЭ».

В следующей игре «Челси» выиграл у «Спартака» (4:1). Жирков больше не забивал, но отдал голевой пас на Бранислава Ивановича. Символично, что теперь они вышли против «Спартака» уже в 2019-м. Тут лишнего пересечения больше нет – ассистом на Жиркова отметился Ригони. Интересно, что за 88 матчей в «Зените» Жирков забивал только три раза.