Жирков повторил гол из 2010-го. Тоже пульнул «Спартаку» дальним ударом
«Спартак» с минимальным счетом проиграл «Зениту». Единственный гол забил Юрий Жирков.
У «Зенита» на левом фланге теперь есть Дуглас Сантос, но и Жирков – универсал. В матче со «Спартаком» он вышел в полузащиту, много бегал по всей бровке и подключался к атаке. На 41-й минуте Жирков открыл счет. Для него это первый гол в сезоне – и сразу какой:
Дзюба сказал в эфире телеканала «Матч Премьер», что нахождение Жиркова в той зоне во время углового было тренерским ходом. Девять лет назад подобное он уже исполнял, но с игры. Тоже матч со «Спартаком», тоже удар с левого фланга, тоже мяч в дальней девятке. Смотрите с 13:12:
Тогда Жирков еще играл за «Челси». Его мяч «Спартаку» признали лучшим в туре Лиги чемпионов. Матч «Спартака» и «Челси» состоялся 19 октября 2010 года. «Челси» тогда выиграл со счетом 2:0, а владелец «Спартака» Леонид Федун сильно разозлился на Жиркова.
«Прочитал, как отреагировал на мой гол владелец «Спартака»: мол, раз в пять лет и Жирков забивает. Теперь очень хочу господину Федуну показать, что он меня явно недооценивает», – рассказывал Жирков в интервью «СЭ».
В следующей игре «Челси» выиграл у «Спартака» (4:1). Жирков больше не забивал, но отдал голевой пас на Бранислава Ивановича. Символично, что теперь они вышли против «Спартака» уже в 2019-м. Тут лишнего пересечения больше нет – ассистом на Жиркова отметился Ригони. Интересно, что за 88 матчей в «Зените» Жирков забивал только три раза.