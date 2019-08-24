«Зенит» потерял очки во втором матче подряд. Проблема в отсутствии ротации
«Зенит» не забивает во втором матче подряд и опять теряет очки. Но если в игре с «Ахматом» у команды были объективные вопросы к судейству (гол Ригони точно стоило засчитывать), то теперь проблема уже точно в самом «Зените».
Эти игры объединяют кадровые потери команды – в обоих случаях в заявке не было Дриусси и Малкома. Результат – забивная пара Дзюбы и Азмуна, которая на двоих забила шесть мячей в этом сезоне, опять осталась без голов.
Проблема в отсутствии двух лидеров?
И да, и нет. После ухода Паредеса «Зенит» перешел на игру без выраженной «десятки»: благодаря этому функции разыгрывающих ушли крайним полузащитникам, где на одном из флангов стабильно играл Дриусси.
Малком, который пришел летом, мог как заменить Дриусси в случае усталости или травмы, так и дополнить его на противоположном фланге. Так схема Семака вдвойне усиливалась, и нужда в атакующем центральном окончательно отпадала. Но из-за травм обоих все рассыпалось.
Но главная проблема – это не сами травмы лидеров, а то, что «Зенит» совсем не был к этому готов. При том, что у «Зенита» большая скамейка запасных, команда ей почти не пользуется.
Семак отказался от ротации весной
Предыдущий сезон Семак начал с активной ротации состава. В первых турах состав радикально менялся от матча к матчу, и в начале это работало – 7 побед на старте.
Но ближе к середине сезона у «Зенита» начались проблемы с игрой: к 17 туру, последнему перед зимней паузой, отрыв команды от «Краснодара» сократился до одного очка.
Результат – зимой Семак точечно усилил состав, выбрал основных игроков и практически не менял их до матча с ЦСКА, когда команда гарантировала чемпионство.
В некоторых аспектах это выглядело особенно странно: например, с Эмануэлем Мамманой, который классно себя зарекомендовал при Манчини, но совсем потерял место в старте в пользу Ракицкого и Ивановича.
Сегодняшнее поражение – из-за отсутствия сыгранности
Особенно ярко это было видно с игроками, которые вышли на замену. Кузяев и Сутормин выглядели свежо, но очевидно не попали в игру и часто просто отдавали не туда.
Именно проблемы с сыгранностью – самый тревожный симптом перед ЛЧ. С другой стороны, внезапные травмы Дриусси и Малкома позволили осознать эту проблему сейчас.