«Зенит» потерял очки во втором матче подряд. Проблема в отсутствии ротации

Проблема в отсутствии двух лидеров?

И да, и нет. После ухода Паредеса «Зенит» перешел на игру без выраженной «десятки»: благодаря этому функции разыгрывающих ушли крайним полузащитникам, где на одном из флангов стабильно играл Дриусси.

Малком, который пришел летом, мог как заменить Дриусси в случае усталости или травмы, так и дополнить его на противоположном фланге. Так схема Семака вдвойне усиливалась, и нужда в атакующем центральном окончательно отпадала. Но из-за травм обоих все рассыпалось.

Но главная проблема – это не сами травмы лидеров, а то, что «Зенит» совсем не был к этому готов. При том, что у «Зенита» большая скамейка запасных, команда ей почти не пользуется.