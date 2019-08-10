«Зенит» забил в сезоне 11 голов. Во всех поучаствовали Дзюба или Азмун

«Зенит» сыграл шесть матчей в сезоне-2019/20. Он проиграл Суперкубок «Локомотиву» 2:3, а в чемпионате выиграл четырежды при одной ничьей. Всего забито 11 мячей, и Артем Дзюба с Сердаром Азмуном во всех кроме одного отметились голом или передачей.

Кроме одного, но в нем Дзюба очень помог. Итак, по порядку.

Гол №1. В матче с «Локомотивом» Дзюба попытался сделать передачу, мяч отскочил к Азмуну , тот сравнял счет с близкого расстояния.

Гол №2. Азмун отреагировал на передачу Смольникова с фланга, развернулся и забил второй гол в ворота «Локо». Но «Зенит» победу не удержал.

Гол №3. Матч первого тура с «Тамбовом». Тут Азмун и Дзюба не получили баллов за результативность: Жирков навесил, Ерохин забил. Но почему Ерохин бил так свободно? Ему здорово помог Дзюба , который отвлек на себя внимание Ойеволе. В итоге Ерохин несколько секунд мог спокойно готовиться к удару, прицелиться и попасть.

На видео – с 3:15: