«Зенит» забил в сезоне 11 голов. Во всех поучаствовали Дзюба или Азмун
«Зенит» сыграл шесть матчей в сезоне-2019/20. Он проиграл Суперкубок «Локомотиву» 2:3, а в чемпионате выиграл четырежды при одной ничьей. Всего забито 11 мячей, и Артем Дзюба с Сердаром Азмуном во всех кроме одного отметились голом или передачей.
Кроме одного, но в нем Дзюба очень помог. Итак, по порядку.
Гол №1. В матче с «Локомотивом» Дзюба попытался сделать передачу, мяч отскочил к Азмуну, тот сравнял счет с близкого расстояния.
Гол №2. Азмун отреагировал на передачу Смольникова с фланга, развернулся и забил второй гол в ворота «Локо». Но «Зенит» победу не удержал.
Гол №3. Матч первого тура с «Тамбовом». Тут Азмун и Дзюба не получили баллов за результативность: Жирков навесил, Ерохин забил. Но почему Ерохин бил так свободно? Ему здорово помог Дзюба, который отвлек на себя внимание Ойеволе. В итоге Ерохин несколько секунд мог спокойно готовиться к удару, прицелиться и попасть.
На видео – с 3:15:
Гол №4. Второй гол в ворота «Тамбова» забил Дзюба головой после подачи Дриусси. Ойеволе уже не прилип к нему, как в эпизоде с первым мячом, а просто потерял форварда в собственной штрафной.
Гол №5. Азмун реализовал им же самим заработанный пенальти в матче с «Сочи».
Гол №6. «Зенит» укрепил преимущество в игре с «Сочи» благодаря голу Оздоева. Ассистент – Дзюба, скинувший мяч партнеру после навеса Жиркова.
Гол №7. А тут форварды «Зенита» комбинируют. На 12-й секунде матча с «Оренбургом» Дзюба воспользовался ошибкой Алвеша и ассистировал Азмуну, который реализовал выход один на один.
На видео с 0:40:
Гол №8. Дзюба реализовал пенальти в игре с «Оренбургом».
Гол №9. Снова Дзюба и Азмун разыграли, теперь уже иранец отпасовал россиянину, и тот забил с выхода один на один. Это позволило «Зениту» не проиграть «Краснодару».
На видео с 4:23:
Гол №10. Азмуну понравилось ассистировать. В игре с «Динамо» «Зенит» открыл счет после того, как Дзюба забил с паса иранца.
Гол №11. Укрепил победу «Зенита» над «Динамо» забитый мяч Оздоева. Ассистент Дзюба. Удобно покатил и записал себе очередную голевую передачу.
Шесть матчей позади, 11 голов забито. По «гол плюс пас» у парней уже отличная статистика:
- Дзюба 4+3;
- Азмун 4+2.
Уместно напомнить, что в прошлом сезоне Дзюба стал лучшим ассистентом чемпионата России с десятью голевыми передачами.
«Зенит» уверенно лидирует в чемпионате с 13 очками после пяти матчей, «Краснодар» – второй с 10. Приблизиться к «Зениту» может ЦСКА, у которого девять очков и игра против «Сочи» в воскресенье.
Двумя следующими жертвами Азмуна и Дзюбы могут стать «Ахмат» и «Уфа», а после них, 1 сентября, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Москве.