Сочи
РПЛ
Иван Новосельцев
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Ибрагим Цаллагов
Эльмир Набиуллин
Антон Заболотный
Андрей Мостовой
Кристиан Нобоа
Зенит
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#Сочи #РПЛ #Зенит #Антон Заболотный #Андрей Мостовой #Дмитрий Полоз #Ибрагим Цаллагов #Иван Новосельцев #Кристиан Нобоа #Эльмир Набиуллин

«Зенит» за пару месяцев отдал в «Сочи» 8 игроков. Восемь. Восемь!

08 августа 2019, 21:30
Михаил Морозов
Николай Живоглядов

UPD. Мы перерисовали графику в этом посте, потому что – не поверите – из «Зенита» в «Сочи» перешел еще один игрок. Это словенец Миха Мевля.

«Гол»

За пару недель до старта нового сезона РПЛ «Сочи» был клубом без задач и с явным недобором игроков. С составом вскоре разобрались – теперь в сочинской команде много известных футболистов. Особенно из «Зенита».

Следующим новичком «Сочи» стал Антон Заболотный. Он пришел почти два года назад при Роберто Манчини, забил всего один гол за полтора сезона в РПЛ, стал объектом шуток и мемов, успел недавно поиграть за «Зенит-2». Теперь будет выступать за сочинский клуб.

И еще один UPD. Итого в «Сочи» уже целых восемь футболистов из «Зенита». 

Их даже можно расставить в схеме, которую сейчас использует Александр Точилин. Схему мы тоже перерисовали.

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Из семи ранее перешедших из «Зенита» пятеро уже сыграли:

• Чаще всего на поле выходит Ибрагим Цаллагов – из четырех матчей был заменен лишь однажды, в самом конце матча против «Краснодара». В игре с «Зенитом» не успел накрыть забивавшего Оздоева, зато с «Уфой» провел классный матч (по пять отборов и перехватов).

• Следующий по количеству времени – Иван Новосельцев, пропустил только игру против «Краснодара». Уже две желтые карточки (со «Спартаком» и «Зенитом»).

• У Эльмира Набиуллина тоже три матча, но один неполный – из-за удаления в Краснодаре. В матче с «Зенитом» не прикрыл ассистента Дзюбу, с «Краснодаром» – вместе с Кудряшовым не успел заблокировать отдавшего голевой пас Вандерсона.

• Дмитрий Полоз участвовал во всех четырех матчах – трижды был заменен, однажды вышел на замену. Больше запомнился в матче с «Краснодаром», когда нанес пять ударов и упустил несколько хороших моментов.

• У Андрея Мостового пока два полных матча и хороший процент точности передач для форварда – 88,3% (это из 60 пасов за две игры).

• У Кристиана Нобоа и Антона Заболотного дебютная игра впереди. Возможно, 11 августа против ЦСКА. Интересно, что в самом Сочи оба футболиста, как и вся команда, сыграют только осенью – четыре следующих тура «Сочи» проведет на выезде.

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#Эльмир Набиуллин