«Зенит» за пару месяцев отдал в «Сочи» 8 игроков. Восемь. Восемь!

Из семи ранее перешедших из «Зенита» пятеро уже сыграли:

• Чаще всего на поле выходит Ибрагим Цаллагов – из четырех матчей был заменен лишь однажды, в самом конце матча против «Краснодара». В игре с «Зенитом» не успел накрыть забивавшего Оздоева, зато с «Уфой» провел классный матч (по пять отборов и перехватов).

• Следующий по количеству времени – Иван Новосельцев, пропустил только игру против «Краснодара». Уже две желтые карточки (со «Спартаком» и «Зенитом»).

• У Эльмира Набиуллина тоже три матча, но один неполный – из-за удаления в Краснодаре. В матче с «Зенитом» не прикрыл ассистента Дзюбу, с «Краснодаром» – вместе с Кудряшовым не успел заблокировать отдавшего голевой пас Вандерсона.

• Дмитрий Полоз участвовал во всех четырех матчах – трижды был заменен, однажды вышел на замену. Больше запомнился в матче с «Краснодаром», когда нанес пять ударов и упустил несколько хороших моментов.

• У Андрея Мостового пока два полных матча и хороший процент точности передач для форварда – 88,3% (это из 60 пасов за две игры).

• У Кристиана Нобоа и Антона Заболотного дебютная игра впереди. Возможно, 11 августа против ЦСКА. Интересно, что в самом Сочи оба футболиста, как и вся команда, сыграют только осенью – четыре следующих тура «Сочи» проведет на выезде.