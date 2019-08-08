«Зенит» за пару месяцев отдал в «Сочи» 8 игроков. Восемь. Восемь!
UPD. Мы перерисовали графику в этом посте, потому что – не поверите – из «Зенита» в «Сочи» перешел еще один игрок. Это словенец Миха Мевля.
За пару недель до старта нового сезона РПЛ «Сочи» был клубом без задач и с явным недобором игроков. С составом вскоре разобрались – теперь в сочинской команде много известных футболистов. Особенно из «Зенита».
Следующим новичком «Сочи» стал Антон Заболотный. Он пришел почти два года назад при Роберто Манчини, забил всего один гол за полтора сезона в РПЛ, стал объектом шуток и мемов, успел недавно поиграть за «Зенит-2». Теперь будет выступать за сочинский клуб.
И еще один UPD. Итого в «Сочи» уже целых восемь футболистов из «Зенита».
Их даже можно расставить в схеме, которую сейчас использует Александр Точилин. Схему мы тоже перерисовали.
Из семи ранее перешедших из «Зенита» пятеро уже сыграли:
• Чаще всего на поле выходит Ибрагим Цаллагов – из четырех матчей был заменен лишь однажды, в самом конце матча против «Краснодара». В игре с «Зенитом» не успел накрыть забивавшего Оздоева, зато с «Уфой» провел классный матч (по пять отборов и перехватов).
• Следующий по количеству времени – Иван Новосельцев, пропустил только игру против «Краснодара». Уже две желтые карточки (со «Спартаком» и «Зенитом»).
• У Эльмира Набиуллина тоже три матча, но один неполный – из-за удаления в Краснодаре. В матче с «Зенитом» не прикрыл ассистента Дзюбу, с «Краснодаром» – вместе с Кудряшовым не успел заблокировать отдавшего голевой пас Вандерсона.
• Дмитрий Полоз участвовал во всех четырех матчах – трижды был заменен, однажды вышел на замену. Больше запомнился в матче с «Краснодаром», когда нанес пять ударов и упустил несколько хороших моментов.
• У Андрея Мостового пока два полных матча и хороший процент точности передач для форварда – 88,3% (это из 60 пасов за две игры).
• У Кристиана Нобоа и Антона Заболотного дебютная игра впереди. Возможно, 11 августа против ЦСКА. Интересно, что в самом Сочи оба футболиста, как и вся команда, сыграют только осенью – четыре следующих тура «Сочи» проведет на выезде.