«Рубин» опять поменяет эмблему. Это будет уже пятая за семь лет
«Рубин» основан в 1958 году, но основные успехи пришли к команде только в этом веке. «Рубин» дважды выигрывал чемпионат России и становился бронзовым призером, побеждал в Кубке России и обыгрывал «Барселону» в Лиге чемпионов. С появлением достижений пришло желание что-то изменить и в логотипе, хотя с последними сложностями в клубе это и не сочетается.
Издание «Бизнес Online» сообщает, что «Рубин» начнет сезон с новой эмблемой. За семь лет это будет уже пятая смена эмблемы. По сравнению с 2016 годом есть одно самое важное изменение – цвет. Теперь все выглядит однотонно, но на разных комплектах формы будет представлено по-разному. «Бизнес Online» пишет, что об этом еще договариваются.
Официального представления от «Рубина» ждут на этой неделе, но информации «Бизнес Online» можно доверять. Они пишут о спорте в Татарстане с 2012 года и сообщают инсайды о внутренней жизни «Рубина». В этом сезоне «Бизнес Online» первым рассказал об уходе из клуба главного тренера Курбана Бердыева, которого потом заменил Роман Шаронов.
Новую эмблему «Рубина» готовили с 2017 года, а представить хотели в 2018-м. Тогда не стали из-за клубных проблем с финансами и слабых результатов. Сейчас просто решили не тянуть – результаты лучше не стали, проблемы по-прежнему остаются. Инициатива идет от спонсора клуба ТАИФа. Дизайном эмблемы занимался Федор Ермолаев, который делал дизайн и для самой компании.
Интересно, что именно ТАИФ вернул в клуб Курбана Бердыева – об этом тоже первыми сообщали журналисты «Бизнес Online». На официальном сайте компании написано, что ТАИФ – один из спонсоров «Рубина», футбольного «Нефтехимика», хоккейного «Нефтехимика» и других спортивных команд. ТАИФ контролирует химическую и нефтегазоперерабатывающую отрасли Татарстана.
Даже без официального подтверждения эмблему «Рубина» обсуждают некоторые болельщики. Под записью в твиттере «Бизнес Online» комментариев нет, но фанаты креативят с фотографиями и мыслями в собственных аккаунтах.
В других чемпионатах тоже есть примеры похожей истории с постоянной сменой эмблемы. Главный из них – «Лилль». Клуб основан в сентябре 1944 года. За 74-летнюю историю логотип «Лилля» менялся десять раз. С 2018 года эмблема «Лилля» выглядит вот так, а до этого она менялась в 2012-м.
Фото на плашке: «Бизнес Online»