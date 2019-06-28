«Рубин» опять поменяет эмблему. Это будет уже пятая за семь лет

«Рубин» основан в 1958 году, но основные успехи пришли к команде только в этом веке. «Рубин» дважды выигрывал чемпионат России и становился бронзовым призером, побеждал в Кубке России и обыгрывал «Барселону» в Лиге чемпионов. С появлением достижений пришло желание что-то изменить и в логотипе, хотя с последними сложностями в клубе это и не сочетается.

Издание «Бизнес Online» сообщает, что «Рубин» начнет сезон с новой эмблемой. За семь лет это будет уже пятая смена эмблемы. По сравнению с 2016 годом есть одно самое важное изменение – цвет. Теперь все выглядит однотонно, но на разных комплектах формы будет представлено по-разному. «Бизнес Online» пишет, что об этом еще договариваются.

Официального представления от «Рубина» ждут на этой неделе, но информации «Бизнес Online» можно доверять. Они пишут о спорте в Татарстане с 2012 года и сообщают инсайды о внутренней жизни «Рубина». В этом сезоне «Бизнес Online» первым рассказал об уходе из клуба главного тренера Курбана Бердыева, которого потом заменил Роман Шаронов.