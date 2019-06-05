Бердыев ушел из «Рубина»: как, почему, что дальше
Сегодня «Рубин» объявил об уходе Курбан Бердыева. Вообще-то, об этом было примерно известно в середине мая: тогда Бердыев сказал о плохой обстановке в команде и пообещал рассказать о своем будущем после последнего тура. В итоге с решением Бердыев дотянул до начала лета, но полностью оправдал ожидания: по итогам встречи с руководством казанцев он ушел из клуба.
Самое смешное в этой ситуации, что власти Татарстана не подтвердили отставку Бердыева. На самом деле для прекращения сотрудничества тренера и «Рубина» было несколько предпосылок.
Бердыев ссорился с руководством
В декабре Курбан Бердыев вместе с генеральным директором «Рубина» Рустемом Саймановым пришли в гости к «Спорт Бизнес Online» и вместе выдали несколько грустных тезисов:
1. У «Рубина» нет денег на покупки.
2. Топов в команде в ближайшее время ждать не стоит. Самые вероятные варианты – подписание молодых, свободных агентов и недорогих неплохих игроков.
3. Бердыев и Сайманов собирались строить команду вокруг любых игроков. Задача – хотя бы немного приблизиться к выполнению задач. О еврокубках пока говорить не стоит.
Тогда Бердыев и Сайманов действовали как команда: вместе выдавали плохие новости и вместе надеялись на то, что смогут исправить ситуацию. К концу этого сезона ситуация полностью изменилась. Идиллия в их отношениях пропала, и Самайнов начал с недоверием относиться к философии Бердыева.
По данным «Спорт Бизнес Online», Сайманову не нравились взгляды Бердыева относительно: а) Каких игроков должны набирать; б) Как именно нужно сокращать расходы, чтобы жить и процветать. Бердыев настаивал на том, что «Рубин» не должен экономить на зарплатах тренеру, в то же время отказывался от 3 миллионов евро в год и соглашался на 300 тысяч.
Сайманов же не разделял этих идей Бердыева. Так испортились отношения между тренером и гендиректором, которые довольно долго не давали «Рубину» утонуть в кризисе.
Бердыев мечтал о еврокубках – «Рубин» не мог ему дать это
Бердыев много раз отмечал, что его главный приоритет – игра в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. На данный момент у «Рубина» просто нет этого.
Во-первых, клуб забанили на два сезона на выступления в еврокубках. В заявлении УЕФА говорится, что летом 2017-го клуб нарушил правило безубыточности. Если рассуждать о причинах этой истории, то сразу же вспоминается переезд Хави Грасии в Казань. В июне 2016 года в Казань вместе с Грасией приехали Лестьенн, Рочина, Жонатас, Саму Гарсия, Бауэр, Замбрано и Жемалетдинов (на всех в сумме потратили почти 40 миллионов евро).
Через год Грасия ушел из «Рубина». Клуб же продал всех новичков в общей сложности всего на 18,1 миллионов евро – ни один из них не заиграл в Казани.
Во-вторых, клуб просто не дотягивает до уровня выступления в еврокубках. Зимой «Рубин» забрался на шестое место, чем очень удивил. Весна показала реальную картину, творящуюся в команде. Весной «Рубин» в тринадцати матчах выиграл лишь дважды и всего на 8 очков оторвался от зоны стыковых матчей.
«Рубин» ослабел при Бердыеве
В Казани Курбан Бердыев играл роль антикризисного менеджера: терпел все проблемы и молча выжимал из команды максимум. Образ стремительно расшатался весной, когда Виталий Кафанов (тренер вратарей) ушел из тренерского штаба Бердыева. Вряд ли этот уход можно назвать ключевой потерей «Рубина», но примерно с того момента команда начала резко деградировать в игровом плане.
Несколько фактов:
- Весной «Рубин» стал пропускать чаще: 0,73 гола за игру (осенью) против 1,23.
- «Рубин» стал чаще допускать голевые ошибки: в среднем 4,1 против осенних 3,6.
- Точность передач упала: с 76,3% до 67%. А ведь комбинационная игра с большим количеством точных передач – то, что ставил Бердыев в «Рубине».
- Процент владения мячом снизился с 46% до 42,7%.
Бердыев много времени уделял созданию правильной игры, хотя совсем не обращал внимание на то, что некоторым игрокам такая тема не очень подходит. Яркий пример – Сердар Азмун. В первой части чемпионата Азмун забил всего 4 мяча. После переезда в «Зенит» – 9.
Что будет дальше
Пока нет никакой конкретики ни относительно «Рубина», ни Бердыева. По данным «Спорт Бизнес Online», казанцы не хотят тратить много на назначение нового тренера. Поэтому в список «Рубина» входят Роман Шаронов (которые работал при Бердыеве в тренерском штабе) и тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев.
У Бердыева тоже не очень много вариантов: «Сочи», который только вышел в Премьер-лигу, и «Динамо». С московским клубом есть небольшая проблема. Несмотря на то что Хохлов не очень нравится новым руководителям, в «Динамо» у него есть один хороший помощник – Роман Орещук. Его назначили исполняющим обязанности спортивного директора на три месяца. А это значит, что в это трансферное окно Орещук будет выстраивать команду, исходя из предпочтений и желаний Хохлова.