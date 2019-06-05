Бердыев ушел из «Рубина»: как, почему, что дальше

Самое смешное в этой ситуации, что власти Татарстана не подтвердили отставку Бердыева. На самом деле для прекращения сотрудничества тренера и «Рубина» было несколько предпосылок.

Бердыев ссорился с руководством

В декабре Курбан Бердыев вместе с генеральным директором «Рубина» Рустемом Саймановым пришли в гости к «Спорт Бизнес Online» и вместе выдали несколько грустных тезисов:

1. У «Рубина» нет денег на покупки.

2. Топов в команде в ближайшее время ждать не стоит. Самые вероятные варианты – подписание молодых, свободных агентов и недорогих неплохих игроков.

3. Бердыев и Сайманов собирались строить команду вокруг любых игроков. Задача – хотя бы немного приблизиться к выполнению задач. О еврокубках пока говорить не стоит.

Тогда Бердыев и Сайманов действовали как команда: вместе выдавали плохие новости и вместе надеялись на то, что смогут исправить ситуацию. К концу этого сезона ситуация полностью изменилась. Идиллия в их отношениях пропала, и Самайнов начал с недоверием относиться к философии Бердыева.

По данным «Спорт Бизнес Online», Сайманову не нравились взгляды Бердыева относительно: а) Каких игроков должны набирать; б) Как именно нужно сокращать расходы, чтобы жить и процветать. Бердыев настаивал на том, что «Рубин» не должен экономить на зарплатах тренеру, в то же время отказывался от 3 миллионов евро в год и соглашался на 300 тысяч.