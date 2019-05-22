Гадская весна Мбаппе: проигрывал, удалялся, ругался и намекал на трансфер
С февраля по апрель Килиан Мбаппе выдал безумный отрезок из 12 подряд матчей, из которых не забивал лишь в одном. В «ПСЖ» он финишировал с двумя трофеями за сезон (Суперкубок Франции, чемпионат) и потрясающим показателем из 32 голов в 28 матчах – последний раз настолько молодые футболисты (Мбаппе – 20 лет) развивали подобную результативность в чемпионате Франции еще в 1960-х.
Казалось бы, все здорово – после сверхудачного ЧМ великолепный по личным показателям сезон. На самом же деле весна дается Мбаппе очень непросто.
По нему ударил вылет из ЛЧ
«ПСЖ» опять остановился в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но если в прошлом году «Реал» просто был сильнее, то принять вылет от «МЮ» после победы 2:0, оказалось тяжелее.
В том злополучном матче Мбаппе сделал голевой пас, но больше не получилось ничего. Ни одной обводки, ни одного удара в створ, ни одного заработанного фола. Мбаппе заговорил только через несколько дней: «Я просто ошеломлен, у меня нет слов, я даже спать не мог. Мы упорно работали ради нашей цели и теперь жутко разочарованы».
Он назвал партнеров любителями, а потом пропустил игру
Еще в начале апреля «ПСЖ» мог досрочно оформить чемпионство, но сами загубили три матча. Особенно громким вышло поражение 1:5 от «Лилля». Та же история – Мбаппе ассистирует, но сам не забивает и и почти не попадает по воротам.
«Мы все равно станем чемпионами, без поражений не обходится, но не в три, четыре или пять голов. Наш характер должен быть крепче, а мы играли как любители», – злился он. На следующий матч с «Нантом» Мбаппе не вышел, а издание Le Parisien предположило, что его не взяли именно из-за этого высказывания.
Томас Тухель после 1:5 сказал, что проигрывать с таким счетом нормально, поскольку в команде осталось мало здоровых игроков. «Нанту» «ПСЖ» тоже проиграл, на это Тухель уже не нашел ответ: «У меня нет объяснений. Вероятно, вам лучше спросить у игроков. Но им тоже лучше сейчас молчать». Намек на Мбаппе?
Грязно вырубил соперника в финале Кубка
Нервный апрель закончился срывом. «ПСЖ» упустил два гола разницы «Ренном» и слил счет до 2:2. За две минуты до конца овертайма Мбаппе врезал защитнику Дамьену да Силве шипами по колену и получил красную. Фол был просто кошмарным, так что трехматчевая дисквалификация никого не удивила.
«Возможно, что-то было у него в голове, ведь обычно он очень ответственно подходит к таким матчам, – размышлял Тухель после финала. – Та красная карточка… это был не он».
Тухель грустил. «ПСЖ» проиграл еще и этот важный матч. Теперь в серии пенальти, где не было лучшего форварда.
Бросил странную фразу о возможном уходе
В мае дела наладились, но тревога никуда не делась. Мбаппе получил награду лучшему игроку чемпионата Франции, посвятил ее президенту «ПСЖ», рассыпался в комплиментах одноклубникам и тренеру, но напоследок сказал внезапное: «Чувствую, что, возможно, пора взять на себя больше ответственности. Буду только рад, если это будет в «ПСЖ». Или это будет в другом месте и другом проекте».
По информации ESPN, Мбаппе:
- хочет играть в центре нападения, а не на фланге, как сейчас
- хочет, чтобы с ним советовались в клубе по набору игроков
- хочет, чтобы к нему относились как к лучшему игроку в команде и лиге
Инсайд от Le Parisien: Мбаппе и Тухель нормально ладят, но ему не нравится, что главной звездой все равно считается Неймар. Мбаппе оштрафовали перед игрой с «Марселем» из-за опоздания на собрание клуба (еще одна весенняя неприятность), сам он думает, что бразильца бы за это не наказали.
В том же Le Parisien была такая информация: в клубе заявлению Мбаппе очень удивились, а один игрок вообще написал в WhatsApp: «Но чего он добивается? Капитанской повязки в «ПСЖ»?».