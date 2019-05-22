Гадская весна Мбаппе: проигрывал, удалялся, ругался и намекал на трансфер

По нему ударил вылет из ЛЧ

«ПСЖ» опять остановился в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но если в прошлом году «Реал» просто был сильнее, то принять вылет от «МЮ» после победы 2:0, оказалось тяжелее.

В том злополучном матче Мбаппе сделал голевой пас, но больше не получилось ничего. Ни одной обводки, ни одного удара в створ, ни одного заработанного фола. Мбаппе заговорил только через несколько дней: «Я просто ошеломлен, у меня нет слов, я даже спать не мог. Мы упорно работали ради нашей цели и теперь жутко разочарованы».

Он назвал партнеров любителями, а потом пропустил игру

Еще в начале апреля «ПСЖ» мог досрочно оформить чемпионство, но сами загубили три матча. Особенно громким вышло поражение 1:5 от «Лилля» . Та же история – Мбаппе ассистирует, но сам не забивает и и почти не попадает по воротам.

«Мы все равно станем чемпионами, без поражений не обходится, но не в три, четыре или пять голов. Наш характер должен быть крепче, а мы играли как любители», – злился он. На следующий матч с «Нантом» Мбаппе не вышел, а издание Le Parisien предположило, что его не взяли именно из-за этого высказывания.