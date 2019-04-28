«ПСЖ» в Кубке Франции угробила одна собственная замена

«Ренн» выиграл Кубок Франции, обыграв «ПСЖ» в серии пенальти (2:2, 6:5 пен). В Париже грустят – клуб слил оба кубковых турнира и вылетел из Лиги чемпионов. Победу в чемпионате большим достижением здесь уже не воспринимают.

В финале Кубка Франции все могло пойти по-другому. «ПСЖ» выигрывал 2:0, но соперник сравнял счет в середине второго тайма. Фаворит нанес в шесть раз больше ударов в створ (12:2) и доминировал весь матч. Перед серией пенальти Мбаппе удалили за грубый фол на 118-й минуте.

Возможно, из-за этого на 120-й минуте Тухель сделал обратную замену: вместо уже вышедшего Диаби на поле отправили Нкунку. Так совпало, что именно промах Нкунку оказался единственным в серии одиннадцатиметровых. Так «Ренн» взял первый трофей за 48 лет, а Нкунку стал антигероем.

Зацените контраст эмоций.