«ПСЖ» в Кубке Франции угробила одна собственная замена
«Ренн» выиграл Кубок Франции, обыграв «ПСЖ» в серии пенальти (2:2, 6:5 пен). В Париже грустят – клуб слил оба кубковых турнира и вылетел из Лиги чемпионов. Победу в чемпионате большим достижением здесь уже не воспринимают.
В финале Кубка Франции все могло пойти по-другому. «ПСЖ» выигрывал 2:0, но соперник сравнял счет в середине второго тайма. Фаворит нанес в шесть раз больше ударов в створ (12:2) и доминировал весь матч. Перед серией пенальти Мбаппе удалили за грубый фол на 118-й минуте.
Возможно, из-за этого на 120-й минуте Тухель сделал обратную замену: вместо уже вышедшего Диаби на поле отправили Нкунку. Так совпало, что именно промах Нкунку оказался единственным в серии одиннадцатиметровых. Так «Ренн» взял первый трофей за 48 лет, а Нкунку стал антигероем.
Зацените контраст эмоций.
Кристофера часто используют в ротации (21 матч в чемпионате), но в среднем он играет по 55 минут. Контракт Нкунку заканчивается летом 2020-го. Продлевать его Кристофер не собирается, поэтому летом будет продан.
Еще в январе Нкунку хотели забрать в «Арсенал», но переговоры не сложились. Теперь на него вышел «Ренн». Представители клубов уже провели встречу, а агент футболиста продолжает работу над сделкой. Пересечение с «Ренном» забавное, но Нкунку точно мазал не специально.
Не всегда сам Кристофер становится антигероем. Этой весной у него уже отобрали гол в чемпионате, когда Чупо-Мотинг выбил мяч с линии чужих ворот.
Фото на плашке – «ПСЖ»