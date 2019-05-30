«Реал» – главный вызов в жизни Азара

«Челси» уничтожил «Арсенал» в финале ЛЕ, Азар поднял над головой кубок, а после празднования сказал: «Да, думаю, это прощание. Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге, я провел семь лет в одном из лучших клубов мира. Сейчас, возможно, настало время для нового вызова».

Азар не назвал свой следующий клуб (говорит, что «команды должны договориться»), но уже понятно, что это «Реал». Было три причины предполагать, что это так:

1. Transfermarkt оценивает стоимость Азара в 150 миллионов евро. «Реал» – один из немногих клубов, способных потянуть эту сумму. В теории это способны сделать «Барселона», «ПСЖ» и «Юве». Но у них либо все в порядке с подбором игроков на позицию Азара, либо другие планы на лето.

2. Недавно президент «Реала» Флорентино Перес пришел на радио Onda Cero и заявил, что у него есть надежда на то, что переход Азара состоится этим летом.

3. Сесар Аспиликуэта сказал: «Безусловно, это грандиозная возможность для Азара. Надеюсь, он продолжит брать трофеи и с «Реалом». Жирнейший намек на то, где Эден будет играть дальше.