«Реал» – главный вызов в жизни Азара
«Челси» уничтожил «Арсенал» в финале ЛЕ, Азар поднял над головой кубок, а после празднования сказал: «Да, думаю, это прощание. Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге, я провел семь лет в одном из лучших клубов мира. Сейчас, возможно, настало время для нового вызова».
Азар не назвал свой следующий клуб (говорит, что «команды должны договориться»), но уже понятно, что это «Реал». Было три причины предполагать, что это так:
1. Transfermarkt оценивает стоимость Азара в 150 миллионов евро. «Реал» – один из немногих клубов, способных потянуть эту сумму. В теории это способны сделать «Барселона», «ПСЖ» и «Юве». Но у них либо все в порядке с подбором игроков на позицию Азара, либо другие планы на лето.
2. Недавно президент «Реала» Флорентино Перес пришел на радио Onda Cero и заявил, что у него есть надежда на то, что переход Азара состоится этим летом.
3. Сесар Аспиликуэта сказал: «Безусловно, это грандиозная возможность для Азара. Надеюсь, он продолжит брать трофеи и с «Реалом». Жирнейший намек на то, где Эден будет играть дальше.
Азар будет решать реальные задачи
В это время, как «Челси» забыл о борьбе за чемпионство в АПЛ, Азар продолжал божить. Сезон-2017/18 – набрал 16 очков по системе «гол+пас» и стал лучшим бомбардиром команды в АПЛ. Только что завершившийся сезон: Эден помог «Челси» запрыгнуть на третью строчку таблицы, забил 21 гол (побил свой прошлый лучший результат) и уверенно затащил клуб в финал Лиги Европы.
Зато «Челси» в последние два сезона почти рухнул до статуса середняка. Помогли Антонио Конте, который в дебютном сезоне выиграл Премьер-лигу на кураже, но не захотел меняться, чтобы быть в топе, и Маурцио Сарри – он психовал и терял авторитет после крайне забавных ситуаций (например, отказ Кепы уходить на замену в финале Кубка Лиги).
Сегодняшний «Челси» – загадочная команда, не способная решать главную задачу – борьбу за победу в Лиге чемпионов. В 2012-м году команда приобрела Азара, находясь в статусе победителя евротурнира, но за 7 лет ни разу не приблизилась к повторению успеха.
Азара это с каждым годом волновало все больше и больше. После победы в Лиге Европы в 2013-м он сказал, что хотел бы взять ЛЧ. После выигрыша в АПЛ в 2017-м он намекнул, что следующей целью «Челси» будет именно победа в Лиге чемпионов. Но чуда не произошло, и второй сезон подряд команда вместо борьбы за главный кубок Европы решает какие-то внутренние проблемы. Азар же молча тащит ее, напрасно тратя талант.
«Реал» поможет Азару исполнить мечту
С одной стороны, это самое неочевидное место для перехода, когда ты в дико крутой форме. Прошлый сезон стал катастрофой для «Реала»: Зидан ушел, сменились два тренера, Зидан вернулся, клуб позорно вылетел из ЛЧ и не претендовал на «золото» Ла Лиги.
С другой стороны, летом в «Реале» все должно поменяться. Зидан остался – это главное, его авторитета хватит, чтобы правильно настроить команду в летний перерыв. Руководству же важно решить несколько задач, чтобы окончательно привести клуб в боеспособное состояние:
- Разобраться с Рамосом. Капитан на гране срыва, просит клуб отпустить его в Китай.
- Решить, как правильно потратить деньги, выделенные на летнее трансферное окно. По данным 90min, у Мадрида на летние покупки будет 600 миллионов.
Азар и «Реал» – идеальный симбиоз. Клуб, так долго уничтожавший соперников за счет одного игрока (Роналду), наконец-то получит убийцу, которого так сильно не хватало ему в прошлом сезоне. С дисциплиной проблем не будет. Во-первых, Зидан умеет работать со звездами – в прошлом у него не было ни одной ссоры с топом. Во-вторых, за Эденом не было никаких ярких конфликтов с тренерами в «Челси».
Азар же останется в благоприятной для него игровой среде: в «Реале» он будет таким же лидером, как и в «Челси». Есть лишь одна разница – в Испании у него будут помощники (Кроос и Модрич) круче, чем у него были в Англии (Канте, Ковачич).
Статистика только доказывает, что в «Реале» у Азара будет та же роль, что и в «Челси». На Роналду Кроос и Модрич пасовали в 63,4% случаев. На Азара же идет 45% передач Канте и 35,7% пасов Жоржиньо. Криштиану был лидером «Реала» по количеству ударов за матч – 5,7 в одном матче Ла Лиги в прошлом сезоне. Азар – главный в «Челси» по этому показателю (4,2).
Главный аргумент в этом переходе высказал Шон Райт-Филлипс: «Надеюсь, что «Челси» снова выиграет Лигу чемпионов и другие титулы, но если они не смогут, то чего захочет Азар? Хочет ли он выиграть эти трофеи или хочет стать главным игроком «Челси» – на этот вопрос может ответить только он сам». Взгляните на эту коллекцию Азара.
Ей точно не хватает кубка Лиги чемпионов.
UPD. «Реал» объявил о трансфере Азара вечером 7 июня. Контракт подписан на пять лет – до лета 2024 года. О зарплате и сумме трансфера 28-летнего футболиста официальных данных пока нет. Ранее СМИ сообщали, что Азар будет продан в «Реал» за 100 миллионов евро.