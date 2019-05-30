Когда твоя суперспособность – забивать в финалах. Педрографика
«Челси» разгромил «Арсенал» (4:1) в финале Лиги Европы. Победный мяч вколотил Педро. После свистка он хвалил Азара и всю команду, но отметил и собственное достижение: «Невероятно, что мне снова удалось забить в финале еврокубка».
Этим голом Педро вошел в историю. Он стал только пятым игроком, который забивал в финалах Лиги Европы и Лиги чемпионов, либо в предшествовавших им турнирах. До него это делали Креспо, Симонсен, Аленичев и Джеррард.
Педро забивал уже в пяти еврокубковых финалах, а всего выиграл девять еврокубковых турниров на клубном уровне. Смотрите раскладку по голам:
- Суперкубок УЕФА-2009. «Барселона» – «Шахтер» – 1:0. Забил победный гол.
- Клубный ЧМ-2009. «Барселона» – «Эстудиантес» – 2:1. Сравнял счет на 89-й минуте.
- Лига чемпионов-2011. «Барселона» – «МЮ» – 3:1. Забил первый гол.
- Суперкубок УЕФА-2015. «Барселона» – «Севилья» – 5:4. Забил победный гол.
- Лига Европы-2019. «Челси» – «Арсенал» – 4:1. Забил победный гол.
В трех из пяти финалов с голами Педро вообще выходил на замену. В этом финале Лиги Европы Сарри поставил его в стартовый состав и заменил на 71-й минуте. Когда Педро уходил, «Челси» уже вел со счетом 3:1. Результат был сделан.
С победой в Лиге Европы лично для Педро связана еще одна история. Теперь он выиграл все международные турниры, кроме Кубка конфедераций. Чемпионат мира, чемпионат Европы, Лига чемпионов, Лига Европы, Суперкубок УЕФА, Клубный ЧМ – все это покорилось Педро.
Никому в истории такое еще не удавалось.
Фото обложки: твиттер «Челси»