Когда твоя суперспособность – забивать в финалах. Педрографика

«Челси» разгромил «Арсенал» (4:1) в финале Лиги Европы. Победный мяч вколотил Педро. После свистка он хвалил Азара и всю команду, но отметил и собственное достижение: «Невероятно, что мне снова удалось забить в финале еврокубка».

Этим голом Педро вошел в историю. Он стал только пятым игроком, который забивал в финалах Лиги Европы и Лиги чемпионов, либо в предшествовавших им турнирах. До него это делали Креспо, Симонсен, Аленичев и Джеррард.

Педро забивал уже в пяти еврокубковых финалах, а всего выиграл девять еврокубковых турниров на клубном уровне. Смотрите раскладку по голам: