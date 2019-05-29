Жиру выиграл для «Челси» Лигу Европы. Его успех – диво
Оливье Жиру – гениальный форвард для Лиги Европы. В этом турнире он забил 11 голов. Есть по одному дублю и хет-трику, но Жиру растянул голы на восемь разных матчей. Только в одном из них «Челси» не победил, когда сыграл результативную ничью с «МОЛ Види» (2:2).
В финальном матче с «Арсеналом» игра Жиру была близка к идеальной. Во втором тайме он зажег: сначала замкнул в касание передачу Эмерсона, потом заработал пенальти для Азара и ассистировал тому же Азару в моменте с четвертым голом.
Гол Жиру для него самого значил гораздо больше, чем другие действия. Жиру стал первым французом с 11-ю мячами в одном еврокубковом сезоне. До этого рекордным был сезон-1958/59, когда десять голов вколотил Жюст Фонтен.
В этой истории важно еще и то, что в АПЛ Сарри чаще выпускает Жиру на замену. Да, Жиру сыграл в АПЛ 27 матчей, но в среднем отыграл в них по 31 минуте. В Англии его статистика намного хуже: два мяча, пять результативных пасов. Там больше играет Гонсало Игуаин.
После игры со «Славией» Сарри ответил на все претензии по поводу игрового времени Жиру: «Он сыграл 39 матчей! Не 9, а 39! Он играет в Лиге Европы, потому что очень полезен для нас. Играет хорошо, но ему нужно больше времени на восстановление из-за веса в 90 кг».
Сам Жиру говорил, что его не устраивает роль второго форварда. В мае «Челси» все равно активировал опцию годового продления в его контракте. Жиру останется еще на сезон, но теперь будет забивать уже в Лиге чемпионов. Туда команда попала бы даже без победы в Лиге Европы – в Англии «Челси» уступил только «Ман Сити» и «Ливерпулю».
Для Жиру есть по этому cезону и еще пара приятных вещей. Только Радамель Фалькао забивал в одном розыгрыше ЛЕ больше (17 и 12 голов). Еще Жиру повторил достижение Ширера и оказался первым игроком английского клуба с сезона-2004/05 с 11-ю голами в еврокубках. Ширер=Жиру!
«Челси» – «Арсенал» – 4:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Жиру, 49; 2:0 – Педро, 60; 3:0 – Азар (с пенальти), 65; 3:1 – Ивоби, 69; 4:1 – Азар, 72.
«Челси»: Кепа, Жоржиньо, Канте, Азар (Дзаппакоста, 89), Педро (Виллиан, 71), Ковачич (Ковачич, 76), Жиру, Кристенсен, Аспиликуэта, Луис, Эмерсон.
«Арсенал»: Чех, Сократис, Косиельни, Лаказетт, Озил (Уиллок, 77), Торрейра (Ивоби, 66), Обамеянг, Мэйтленд-Найлс, Монреаль (Гендузи, 66), Колашинац, Джака.