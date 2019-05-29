Жиру выиграл для «Челси» Лигу Европы. Его успех – диво

Оливье Жиру – гениальный форвард для Лиги Европы. В этом турнире он забил 11 голов. Есть по одному дублю и хет-трику, но Жиру растянул голы на восемь разных матчей. Только в одном из них «Челси» не победил, когда сыграл результативную ничью с «МОЛ Види» (2:2).

В финальном матче с «Арсеналом» игра Жиру была близка к идеальной. Во втором тайме он зажег: сначала замкнул в касание передачу Эмерсона, потом заработал пенальти для Азара и ассистировал тому же Азару в моменте с четвертым голом.