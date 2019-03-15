Жиру – царь в Лиге Европы и ноль в АПЛ. Как такое возможно?

Жиру признался, что расстраивается из-за конкуренции – особенно, когда Сарри подмешивает в замес к центрфорвардам Эдена Азара на позиции ложной девятки. Все это, чтобы сделать стиль «Челси» более разнообразным и уместить в одном составе всех техничных хавбеков. Оливье было тяжело еще в первой части сезона, когда нужно было конкурировать с Моратой, но в этом году все стало совсем невыносимо: Сарри на место центрфорварда получил своего любимца по «Наполи» Гонсало Игуаина и пока ставит только его.

Когда мы видим, что Жиру в АПЛ забил один гол за 20 матчей, мы должны делать важную поправку на время. В этом сезоне чемпионата Жиру проводит на поле всего 33,75 минут в среднем за матч. Слишком мало даже для того, кто уже забил в АПЛ 20 голов после выходов на замену и занимает по этому показателю второе место в истории (после Джермейна Дефо с 24 голами).

Для сравнения: в девяти матчах Лиги Европы Жиру получил 674 минуты. То есть по 74,5 на матч.

Дальше изучим еще две ветки статистики:

«Челси» в обеих турнирах играет одинаково. Почти

«Челси» в ЛЕ:

90,5% точности паса (лидеры)

65% владения мячом (лидеры)

18,5 ударов за матч (почти лидеры)

17 попыток дриблинга за матч (лидеры)

25 голов (почти лидеры)

«Челси» в АПЛ:

88: точности паса (почти лидеры)

60% владения мячом (почти лидеры)

15,8 ударов за матч (почти лидеры)

11,3 попыток дриблинга за матч (почти лидеры)

50 голов (6 место)

Показатели команды в обеих турнирах более-менее совпадают. И там, и там они в лидерах по долгому доминированию. И там, и там – доминируют по числу коротких пасом и стоят в конце по навесам. Хотя при этом в ЛЕ у них больше всего ударов с головы (то есть выше КПД навесов) и больше всего голов, а в АПЛ они лишь 18-е по ударам с головы и 6-е по голам.

Жиру забивает ВСЕ голы одинаково

Ок, допустим, «Челси» в обеих турнирах играет более-менее одинаково. А Жиру? Он – нет. В Лиге Европы он не только получает больше минут, но и в два раза чаще пасует, в три раза чаще бьет и в полтора раза больше борется в среднем за матч.

А еще Жиру образца Лиги Европы просто идеально вписывается в типологическую модель центфорварда.

Мы пересмотрели все его девять голов там. И вот как он их забивал:

Замкнул одним касанием (головой) Замкнул одним касанием Замкнул одним касанием Замкнул одним касанием (прямой удар со штрафного) Замкнул одним касанием (пяткой!) Замкнул одним касанием Замкнул одним касанием Замкнул одним касанием Замкнул одним касанием (головой)

Оливье Жиру просто образцово качественно заканчивает атаки. Видимо, поэтому при в целом одинаковой по цифрам игре у «Челси» так скачут эффективность атак/голов и кол-во ударов головой.