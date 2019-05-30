Знаете, сколько англичан сыграло в английском финале ЛЕ? Три!
«Челси» и «Арсенал» в еврокубковом финале представляли Англию, но на поле это никак не проявилось.
Вот подборка национальностей игроков обеих команд, которые вышли с первых минут матча в Баку.
Только в стартовых составах было представлено 15 разных стран: Испания (4), Франция (4), Италия (2), Бельгия, Хорватия, Дания, Бразилия, Швейцария, Босния, Англия, Габон, Германия, Греция, Уругвай, Чехия.
Это повторение рекорда финалов Лиги Европы. В матчах «Атлетико» – «Фулхэм» (2010) и «Аякс» – «Манчестер Юнайтед» (2017) с первых минут тоже выходили игроки 15 национальностей.
Интересно, что в каждом из этих финалов играла хотя бы одна английская команда. По английским игрокам раньше все было лучше. У «Фулхэма» вышли четыре англичанина и нигериец Этуху, имевший английское гражданство. «МЮ» тоже выпустил четырех англичан.
В финале-2019 единственным английским игроком из стартового состава оказался Эшли Мэйтленд-Найлс из «Арсенала». По «Челси» отдельный факт: впервые с 2010 года в старте у команды-финалиста не было представителя его национальности.
Статистику чуть улучшили замены. У «Челси» вышел Росс Баркли, «Арсенал» выпустил Джозефа Уиллока. Получилось все равно только три англичанина на поле.
Мэйтленд-Найлс запомнился фолом на пенальти перед третьим голом, Баркли и Уилллок просто отыграли чуть больше 15 минут.
Голами отличились француз Жиру, испанец Педро, дважды бельгиец Азар и нигериец Ивоби, добавивший еще одну национальность на поле. Зачем этим клубам нужны англичане, если они здесь ничего не решают?