Лига Европы
Эшли Мэйтленд-Найлс
Росс Баркли
Джозеф Уиллок
Челси
Арсенал
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#Лига Европы #Челси #Арсенал #Джозеф Уиллок #Росс Баркли #Эшли Мэйтленд-Найлс

Знаете, сколько англичан сыграло в английском финале ЛЕ? Три!

30 мая 2019, 00:26
Александр Плеханов

«Челси» и «Арсенал» в еврокубковом финале представляли Англию, но на поле это никак не проявилось.

Global Look Press

Вот подборка национальностей игроков обеих команд, которые вышли с первых минут матча в Баку. 

Только в стартовых составах было представлено 15 разных стран: Испания (4), Франция (4), Италия (2), Бельгия, Хорватия, Дания, Бразилия, Швейцария, Босния, Англия, Габон, Германия, Греция, Уругвай, Чехия. 

Это повторение рекорда финалов Лиги Европы. В матчах «Атлетико» – «Фулхэм» (2010) и «Аякс» – «Манчестер Юнайтед» (2017) с первых минут тоже выходили игроки 15 национальностей. 

Интересно, что в каждом из этих финалов играла хотя бы одна английская команда. По английским игрокам раньше все было лучше. У «Фулхэма» вышли четыре англичанина и нигериец Этуху, имевший английское гражданство. «МЮ» тоже выпустил четырех англичан. 

В финале-2019 единственным английским игроком из стартового состава оказался Эшли Мэйтленд-Найлс из «Арсенала». По «Челси» отдельный факт: впервые с 2010 года в старте у команды-финалиста не было представителя его национальности.

«Челси»

Статистику чуть улучшили замены. У «Челси» вышел Росс Баркли, «Арсенал» выпустил Джозефа Уиллока. Получилось все равно только три англичанина на поле. 

Мэйтленд-Найлс запомнился фолом на пенальти перед третьим голом, Баркли и Уилллок просто отыграли чуть больше 15 минут. 

Голами отличились француз Жиру, испанец Педро, дважды бельгиец Азар и нигериец Ивоби, добавивший еще одну национальность на поле. Зачем этим клубам нужны англичане, если они здесь ничего не решают? 

Все фото: Global Look Press
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