Знаете, сколько англичан сыграло в английском финале ЛЕ? Три!

Вот подборка национальностей игроков обеих команд, которые вышли с первых минут матча в Баку.

Только в стартовых составах было представлено 15 разных стран: Испания (4), Франция (4), Италия (2), Бельгия, Хорватия, Дания, Бразилия, Швейцария, Босния, Англия, Габон, Германия, Греция, Уругвай, Чехия.

Это повторение рекорда финалов Лиги Европы. В матчах «Атлетико» – «Фулхэм» (2010) и «Аякс» – «Манчестер Юнайтед» (2017) с первых минут тоже выходили игроки 15 национальностей.

Интересно, что в каждом из этих финалов играла хотя бы одна английская команда. По английским игрокам раньше все было лучше. У «Фулхэма» вышли четыре англичанина и нигериец Этуху, имевший английское гражданство. «МЮ» тоже выпустил четырех англичан.

В финале-2019 единственным английским игроком из стартового состава оказался Эшли Мэйтленд-Найлс из «Арсенала». По «Челси» отдельный факт: впервые с 2010 года в старте у команды-финалиста не было представителя его национальности.