Канте вышел на финал Лиги Европы. За день до игры он тренировался индивидуально

За его выходом на поле скрыта целая история. Еще в начале мая Канте получил травму. Уже на десятой минуте матча с «Уотфордом» он вылетел из-за проблем с подколенным сухожилием.

Сарри винил себя: «Думаю, я ошибся, потому что сегодня ему, наверное, надо было отдыхать. Трудно поставить такого важного игрока на скамейку запасных, но я должен сказать, что допустил ошибку».

В той игре вместо Канте появился Лофтус-Чик. Тогда резервист забил победный мяч, но перед финалом Лиги Европы кадровая ситуация в «Челси» стала еще хуже.

Лофтус-Чик получил травму в товарищеском матче в Бостоне. Именно в Лиге Европы он был одним из лидеров «Челси» по игровому времени, поэтому для клуба это потеря.