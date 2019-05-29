Канте вышел на финал Лиги Европы. За день до игры он тренировался индивидуально
Вот стартовый состав «Челси» на финал Лиги Европы. Да, Нголо Канте неожиданно оказался в основе.
За его выходом на поле скрыта целая история. Еще в начале мая Канте получил травму. Уже на десятой минуте матча с «Уотфордом» он вылетел из-за проблем с подколенным сухожилием.
Сарри винил себя: «Думаю, я ошибся, потому что сегодня ему, наверное, надо было отдыхать. Трудно поставить такого важного игрока на скамейку запасных, но я должен сказать, что допустил ошибку».
В той игре вместо Канте появился Лофтус-Чик. Тогда резервист забил победный мяч, но перед финалом Лиги Европы кадровая ситуация в «Челси» стала еще хуже.
Лофтус-Чик получил травму в товарищеском матче в Бостоне. Именно в Лиге Европы он был одним из лидеров «Челси» по игровому времени, поэтому для клуба это потеря.
Единственный нормальный вариант в такой ситуации – возвращение проблемного Канте. С того матча с «Уотфордом» Канте на поле не выходил, но от травмы восстановился.
Дальше события вокруг него развивались так, что попадание Канте в состав представлялось чем-то нереальным.
- На субботней тренировке Канте получил сильный удар по колену. Это сразу поставило под сомнение его возвращение на поле. Из реально доступных Сарри игроков центра поля оставались только Баркли, Жоржиньо и Ковачич.
- Чем ближе к матчу, тем сложнее складывалась ситуация по Канте. По всем сообщениям его здоровье не улучшалось, а Сарри психовал на тренировке из-за накопившихся проблем. Вчера он ушел с занятия, потому что команда не могла наигрывать комбинации перед журналистами.
- «Челси» даже внес в заявку полузащитника академии Конора Галлахера. В официальных матчах за первую команду он еще не выходил, но у Сарри не оставалось других вариантов. За день до матча партнеры тренировались без Канте, а сам он занимался в одиночестве.
Близкий к клубу журналист Goal Низар Кинселла постоянно был рядом с «Челси». За восемь часов до игры он выяснил, что Канте точно выйдет на поле. Даже тогда он не был уверен, что Сарри выпустит игрока в стартовом составе. Удивительно, но все сложилось именно так.