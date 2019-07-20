Соболев потерял полгода в бесполезной аренде. Теперь его игра – главное открытие старта сезона в РПЛ
Александру Соболеву всего 22 года, но к этому возрасту он накопил достаточно опыта для игры в Премьер-лиге. Соболев дебютировал в РПЛ еще в сезоне-2016/17, когда представлял угодившую в долги «Томь». Томичи распродали всех лидеров и ставили на РПЛ молодежный состав. Соболев боролся, забил трижды за десять матчей и сыграл на собственную перспективу.
«Крылья Советов» купили Соболева в январе 2018-го. Он помог команде выйти в РПЛ, но вместо прорывного сезона случилась странность. Соболев забил крутейший гол «Ростову», а потом доигрался до аренды в «Енисей». В Красноярске особо не думали о спасении, поэтому Соболев бесполезно бегал впереди. Аренда в «Енисей» во многом откатила его во времена «Томи».
Сам Соболев нашел перспективный итог даже в таком переходе: «Конечно, считаю, что я там маленько прибавил, потому что играл постоянно и забивал. Маленько окреп и стал сильнее стоять на ногах. Поэтому немножко стало легче». Если футбольный итог аренды Соболева все-таки сомнительный, то положительный факт есть. В «Енисее» он побывал в образе покемона.
Сейчас Соболеву уже не нужны никакие мультяшные представления. В первом туре «Крылья Советов» обыграли ЦСКА (2:0). Тогда мы больше обращали внимание на проблемы ЦСКА, но перфоманс Соболева – важная история. Он не только забил с игры, но и без проблем исполнил пенальти. В противостоянии с Акинфеевым это смотрелось особенно важно.
Новый тур – новая история с Соболевым. Не так давно он сравнивал себя с Дзюбой, но обращал внимание на собственную подвижность. Это качество отлично проявилось в матче с «Арсеналом». Соболев отклеился от защитников, создал вокруг себя пространство и классно вколотил мяч ударом через себя. В конце сезона этот гол будет во всех хайлайтах, сейчас берем его из твиттера «Матч Премьер».
«Крылья Советов» проиграли «Арсеналу» со счетом 2:3. Соболев поучаствовал и во втором голе, когда поборолся за мяч в штрафной. Голевую передачу сделал Радоньич, а забил Бурлак. В конце матча Соболев потолкался с соперниками и получил желтую карточку. «Крылья» проиграли, но про Соболева еще долго будут говорить все вокруг.
Соболев забил три из четырех голов «Крыльев Советов» за два матча этого сезона. За весь прошлый сезон в двух командах у него было всего четыре мяча. Теперь в «Крыльях» наконец-то поняли, что с задачей по борьбе за место в РПЛ необязательно отдавать в аренду перспективного парня. Его можно поставить в старт, чтобы дальше был результат. Получается мощно.
Промежуточный итог второго тура РПЛ: в двух матчах команды забили сразу десять голов.