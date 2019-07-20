Соболев потерял полгода в бесполезной аренде. Теперь его игра – главное открытие старта сезона в РПЛ

Александру Соболеву всего 22 года, но к этому возрасту он накопил достаточно опыта для игры в Премьер-лиге. Соболев дебютировал в РПЛ еще в сезоне-2016/17, когда представлял угодившую в долги «Томь». Томичи распродали всех лидеров и ставили на РПЛ молодежный состав. Соболев боролся, забил трижды за десять матчей и сыграл на собственную перспективу.

«Крылья Советов» купили Соболева в январе 2018-го. Он помог команде выйти в РПЛ, но вместо прорывного сезона случилась странность. Соболев забил крутейший гол «Ростову», а потом доигрался до аренды в «Енисей». В Красноярске особо не думали о спасении, поэтому Соболев бесполезно бегал впереди. Аренда в «Енисей» во многом откатила его во времена «Томи» .

Сам Соболев нашел перспективный итог даже в таком переходе: «Конечно, считаю, что я там маленько прибавил, потому что играл постоянно и забивал. Маленько окреп и стал сильнее стоять на ногах. Поэтому немножко стало легче». Если футбольный итог аренды Соболева все-таки сомнительный, то положительный факт есть. В «Енисее» он побывал в образе покемона.