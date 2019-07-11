«Урал» хочет в Европу, «Арсенал» купил замбийцев. Сюжеты из РПЛ, которые вы пропустили

Кварцхелия ушел в «Рубин». И это странно

История Сутормина была такой запутанной, что все забыли о важном и перспективном трансфере в «Рубин» еще одного игрока. 18-летний Грузин Хвича Кварцхелия подписал с «Рубином» пятилетний контракт. Он ни в какой «Зенит» сразу уходить не собирается, а «Рубин» в этой ситуации сильно подставил «Локомотив». В Москве от этого до сих пор грустят.

Там Кварцхелия полгода играл в аренде, очень понравился Семину, а потом неожиданно ушел. «Если называть вещи своими именами – его увезли агенты. Не понимаю, как... Лига чемпионов, доброжелательный тренер, отличные отношения внутри, опека Кверквелии. Бери – и становись суперзвездой. Очень жалко, что он ушел», – рассказал гендиректор «Локо» Василий Кикнадзе.