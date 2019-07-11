«Урал» хочет в Европу, «Арсенал» купил замбийцев. Сюжеты из РПЛ, которые вы пропустили
Кварцхелия ушел в «Рубин». И это странно
История Сутормина была такой запутанной, что все забыли о важном и перспективном трансфере в «Рубин» еще одного игрока. 18-летний Грузин Хвича Кварцхелия подписал с «Рубином» пятилетний контракт. Он ни в какой «Зенит» сразу уходить не собирается, а «Рубин» в этой ситуации сильно подставил «Локомотив». В Москве от этого до сих пор грустят.
Там Кварцхелия полгода играл в аренде, очень понравился Семину, а потом неожиданно ушел. «Если называть вещи своими именами – его увезли агенты. Не понимаю, как... Лига чемпионов, доброжелательный тренер, отличные отношения внутри, опека Кверквелии. Бери – и становись суперзвездой. Очень жалко, что он ушел», – рассказал гендиректор «Локо» Василий Кикнадзе.
Игроки из Замбии – усиление «Арсенала» перед ЛЕ
«Арсенал» набрал неплохую команду на замену ушедшим арендованным лидерам. Вернулся в клуб Горан Чаушич, подписаны в нападение Луценко, Пантелеев и Тудори. Даже Сергея Ткачева выкупили у ЦСКА. С деньгами в межсезонье помог Алишер Усманов, но «Арсенал» удивил и странными трансферами. Кингс Кангва и Ламек Банда – замбийские новички «Арсенала».
20-летнего Кангва не распознает даже Transfermarkt – там у него просто нет фотографии. 18-летний Банда ее все-таки имеет. Оба приехали из замбийских клубов, а Кангва даже забивал за сборную Замбии в товарищеском матче с Марокко. Они оба играют в полузащите, а в составе «Арсенала» и без них хватает легионеров. Напоминаем: скоро изменится лимит (8+17).
«Урал» хочет в шестерку, но ничего не делает
«В этом году мы хотим занять лучшее место в истории нашего клуба. На данный момент рекордным является восьмое место в Премьер-лиге, мы хотим двигаться дальше. Команде поставлена задача бороться за шестое-седьмое место в чемпионате», – президент «Урала» Григорий Иванов привычно отжигает. Если что, шестое место в сезоне-18/19 ушло к «Арсеналу».
При таких задачах нужны трансферы, но классных приобретений вы там не найдете. Лучшее – полузащитник Аугустыняк из «Медзя», а еще «Урал» выкупил у «Зенита» Панюкова. На все это потратили 800 тысяч евро. Потери «Урала» куда хуже: Арапов, Хозин, Брызгалов, Балажиц, Жигулев, Страндберг, Катрич и Данцев. Это мы не учитывали тех, кого клуб отпустил в аренду.
Новый состав «Тамбова»: свободные агенты и клиенты Селюка
Портал Transfermarkt насчитал 12 игроков, которые пришли в «Тамбов» свободными агентами. Еще трое перешли за неизвестную цену – вряд ли что-то платили и за них. «Мы самый бедный клуб ФНЛ, а теперь будем наибеднейшим клубом Премьер-лиги. Но это нас не пугает. Мы готовы решать задачи», – говорил президент «Тамбова» Арсен Габуев.
С трансферами помогает известный агент Дмитрий Селюк. «Тамбов» и Селюк сотрудничают давно, а этим летом он чуть не привез в команду Яя Туре. Тот все-таки уехал в Китай, но в «Тамбове» оказались другие клиенты Селюка. Ивуариец Конате и нигериец Усман приехали из «Пюника», а Селюк захотел дать «Тамбову» сразу шесть новых игроков.
Успокойтесь, РПЛ не расширят
До 2022 года эту идею даже не будут обсуждать. Предлагались разные варианты расширения, но главный из них предполагал привлечение иностранных команд. Иностранцы боятся, что через РПЛ не смогут попадать в еврокубки. Поэтому вся идея нуждается в доработке, а сейчас ее проводить уже некогда.
«Поэтому вопрос об увеличении можно рассматривать только после 2022 года. В этот год национальные чемпионаты будут сокращены на полтора месяца из-за ЧМ. Нам придется убирать все туры из ноября и декабря», – сказал в интервью Sport24 президент РПЛ Сергей Прядкин. Теперь откладываем мечты и готовимся дальше смотреть на 16 российских команд.
Вы узнаете только одного новичка «Ростова»
Алексей Козлов пришел свободным агентом из «Динамо», но другие трансферы «Ростова» – странность. 25-летний защитник Чистяков пришел из «Тамбова», нападающий Саплинов – из «Балтики». Из «Спартака-2» и «Казанки» вообще взяли форвардов Прошлякова и Долгова, которые только начинают играть во взрослый футбол.
Если узнаете этого новичка «Ростова», то вы очень хорошо разбираетесь в российском футболе. Если нет – разгадка в подписи к фотографии.
«Уфа» осталась без нового стадиона
«Уфа» не радует громкими трансферными новостями, но в одном могла выделиться. Бывший глава региона Рустэм Хамитов уже давно одобрил строительство новой арены. В «Уфе» даже занялись поисками подходящего места, но еще в октябре 2018-го Хамитов ушел в отставку. Для «Уфы» это почти ни на что не влияло, пока до клуба не добрался Радий Хабиров.
Хабиров временно исполняет обязанности главы Башкортостана и видит у региона другие цели. «Я отказался от идеи построить футбольный дворец. Сначала научимся зарабатывать, а потом и дворец построим», – сказал Хабиров. Деньги пойдут на другие цели, а «Уфе» остается только смириться.
Гендиректор «Уфы» Газизов отреагировал спокойно: «Придет время, построим стадион. Значит, оно еще не пришло. Как я могу реагировать? Руководство больше знает о финансовом положении республики». В «Уфе» говорят, что и без этого развивают футбол в Башкортостане и готовят кадры. Видимо, такая задача перед клубом и на этот сезон. Только в стыки опять лучше не попадать.
Фото на плашке: «Урал»