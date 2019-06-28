Усманов решает проблемы клубов РПЛ. Помогает с трансферами, дает деньги и влияние

«Алишеру Бурхановичу огромное спасибо. Такие люди во всех сферах помогают обществу. Недавно я был в Татарстане, в историческом месте Булгар. И Усманов инвестировал средства в строительство там Белой мечети. Подобная благотворительность – это очень надолго», – говорил Мутко.

Усманов объяснял свою помощь очень интересно. Еще за год до того транша в миллиард рублей он говорил, что налоги с его владения «Арсеналом» каким-то образом обязательно вернутся в российский футбол. В итоге вернулись прямым участием самого Усманова в делах РФС. Кстати, сейчас его с РФС больше не связывают – теперь он помогает уже конкретным клубам.

Влиял на Аршавина и «Динамо»

Да, главный отъезд российского игрока в Европу тоже состоялся не без участия Усманова. Когда «Арсенал» покупал Аршавина, Усманов владел меньшим пакетом акций, но все равно влиял на дела клуба. В интервью Sports.ru об этом размышлял Дмитрий Селюк, который и намекнул на участие Усманова в этой сделке.

Сам Усманов перед этим говорил, что хотел бы видеть Аршавина в «Арсенале». Хотя здесь его участие не такое большое, как в делах тульского «Арсенала». У Усманова были и другие мелкие достижения по российскому футболу. Его компания «Металлоинвест» становилась титульным спонсором московского «Динамо». Сам Усманов с детства болеет именно за московский клуб.