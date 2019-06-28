Усманов решает проблемы клубов РПЛ. Помогает с трансферами, дает деньги и влияние
Алишер Усманов – предприниматель, меценат и миллиардер. Он был долго связан с футболом, когда владел долей акций в лондонском «Арсенале». Летом 2018-го Усманов продал свою часть в 30% акций «Арсенала. Фигурировала сумма в 525 миллионов фунтов – их отдал Усманову мажоритарный акционер Стэн Кронке.
Усманов отошел от «Арсенала», но остался связанным с русским футболом. Даже в это межсезонье о нем слышно чаще, чем о многих реальных владельцах команд РПЛ. Если у кого-то проблемы, все идут именно к Усманову.
Помог с трансфером Влашича
ЦСКА все-таки выкупил Николу Влашича у «Эвертона» за 15,5 миллиона евро. Изначально планировались, что «Эвертон» потребует намного больше, продаст Влашича в другой клуб или снова отпустит только в аренду. ЦСКА договорился на хорошие условия и обезопасил собственное будущее: Влашич подписал контракт на пять лет, а плату за трансфер растянули на долгий срок.
Тут пмогла дружба Гинера с Усмановым. Тот давно наладил отношения с владельцем «Эвертона» Мошири – они с Усмановым вместе пришли в английский футбол. Усманов уладил все сложности с Мошири, а Гинер со своей стороны дал самые минимальные условия для возможного трансфера. В проигрыше никто не остался, а «Эвертон» во Влашиче так и так не нуждался.
Дал 600 миллионов тульскому «Арсеналу»
Тульский «Арсенал» попал в Лигу Европы, но не решил собственные проблемы. Команда держалась на арендованных игроках и свободных агентах. Перед новым сезоном нужно усиление, а свежий пример «Уфы» стал уроком для всех. За один сезон можно легко упасть от зоны еврокубков в стыковые матчи.
Издание Baza (там работают бывшие сотрудники Mash и LifeNews , 68 тысяч подписчиков в телеграме) сообщило, что Усманов дал «Арсеналу» 600 миллионов рублей. Наверняка совпадение, но «Арсенал» сразу выкупил контракт Сергея Ткачева, который отыграл здесь два года по арендному соглашению с ЦСКА.
Взаимоотношения Усманова и «Арсенала» – важная история. Конкретных цифр нет, но Усманов давно помогает «Арсеналу» финансово. Это не скрывал он сам, а президент «Арсенала» Гурам Аджоев сказал, что это происходит уже два года. «В нынешних результатах и стабильности команды есть его огромный вклад», – говорил Аджоев официальному сайту «Арсенала».
Выделил деньги для РФС
Когда сборная России попала на Евро-2016, с деньгами у РФС все было сложно. Усманов выплатил часть премиальных футболистам из собственных денег и закрыл процент долга перед Фабио Капелло. На это он безвозмездно отдал РФС миллиард рублей. За это его публично благодарил Виталий Мутко.
«Алишеру Бурхановичу огромное спасибо. Такие люди во всех сферах помогают обществу. Недавно я был в Татарстане, в историческом месте Булгар. И Усманов инвестировал средства в строительство там Белой мечети. Подобная благотворительность – это очень надолго», – говорил Мутко.
Усманов объяснял свою помощь очень интересно. Еще за год до того транша в миллиард рублей он говорил, что налоги с его владения «Арсеналом» каким-то образом обязательно вернутся в российский футбол. В итоге вернулись прямым участием самого Усманова в делах РФС. Кстати, сейчас его с РФС больше не связывают – теперь он помогает уже конкретным клубам.
Влиял на Аршавина и «Динамо»
Да, главный отъезд российского игрока в Европу тоже состоялся не без участия Усманова. Когда «Арсенал» покупал Аршавина, Усманов владел меньшим пакетом акций, но все равно влиял на дела клуба. В интервью Sports.ru об этом размышлял Дмитрий Селюк, который и намекнул на участие Усманова в этой сделке.
Сам Усманов перед этим говорил, что хотел бы видеть Аршавина в «Арсенале». Хотя здесь его участие не такое большое, как в делах тульского «Арсенала». У Усманова были и другие мелкие достижения по российскому футболу. Его компания «Металлоинвест» становилась титульным спонсором московского «Динамо». Сам Усманов с детства болеет именно за московский клуб.