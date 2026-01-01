РФС

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Футбол
РФС назвал невозможным отключение хакерами камер на стадионе ЦСКА. Хотя РПЛ говорила о «спланированной атаке»
#РПЛ
Футбол
Витор Перейра – новый глава департамента судейства РФС. Он работал на этой же должности в Португалии, Чехии, Бразилии и Греции
#Витор Перейра
Футбол
Виктор Кашшаи ушел с должности главы департамента судейства РФС
#Виктор Кашшаи
Футбол
РФС и клубы РПЛ отложили решение по реформам чемпионата России. Предложения по формату турнира доработают
#РФС
Футбол
Большинство болельщиков поддержали создание двух этапов в РПЛ. Голосование клубов пройдет 31 августа
#РФС
Футбол
РФС выступил за отказ от лимита на легионеров. Он считает, что ограничения не влияют на выступления сборной России
#РФС
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Аршавин съездил в Норильск, прокатился на БелАЗе, а потом забил гол на 8 млн просмотров. Да, это все произошло в реальности
#Андрей Аршавин
Глубже узнаем Хачатурянца: восстановил монастырь в горах, в «Сбербанке» был ответчиком по иску на $750 млн, в ФСБ получил орден за строительство границы
#Ашот Хачатурянц
День больших интервью Карпина – мы собрали главное: красная зона по весу, повязка – это «тряпочка», Дзюбу позовет
#Валерий Карпин
Теперь судьями России руководит португалец. Он играл в театре, работал на матче-триллере «Локомотива» и уже поднимал судейство в четырех странах
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#Витор Перейра
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Что за компания Hypercube готовит большую реформу русского футбола. Как она помогла другим странам? Сколько стоят услуги? Причем тут транспорт?
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#РФС
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Возможные реформы русского футбола: РПЛ в два этапа, из ФНЛ можно вылететь еще осенью, появится новая лига
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#РФС
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