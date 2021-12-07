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#РПЛ #ЦСКА #РФС

РФС назвал невозможным отключение хакерами камер на стадионе ЦСКА. Хотя РПЛ говорила о «спланированной атаке»

час назад

Российский футбольный союз (РФС) провел заседание, на котором обсуждались события вокруг матча ЦСКА«Зенит» 28 ноября. Главным итогом стала позиция РФС по неработающим на стадионе камерам – Союз считает, что их отключили не хакеры. 

  • Полиция задержала больше 400 человек после игры из-за использования пиротехники.
  • СМИ писали, что из-за неработающих на стадионе камер полиция не смогла вычислить отдельных нарушителей – и задержала людей со всего фанатского сектора.
  • Премьер-лига утверждала, что камеры на стадионе ЦСКА не работали из-за «спланированной хакерской атаки».

После заседания Игорь Каменской (глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС) рассказал о консультации с двумя независимыми IT-компаниями. Они утверждают, что отключение камер из-за «внешнего воздействия» невозможно. Пока у РФС есть две версии: камеры не работали из-за сбоя или из-за отключения сотрудниками стадиона.

Пока итогового заключения РФС о произошедшем нет. Его ожидают 9 декабря после нового заседания.

Массовые задержания болельщиков вызвали резонанс. Фанаты клубов РПЛ устроили акции против задержаний и покинули стадионы во время игр 17-го тура. 

Ситуация с файер-шоу произошла на фоне обсуждения законопроекта о «паспорте болельщика». Фанаты неоднократно критиковали его, но несмотря на это он прошел в Госдуме первое чтение. 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
РИА «Новости Спорт»
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