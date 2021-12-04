Как фанаты клубов РПЛ протестуют против действий полиции и уходят с матчей. Обновляемый пост со всеми эпизодами
28 ноября после матча ЦСКА и «Зенита» произошел скандал. Случилось это из-за файер шоу во втором тайме встречи. После самого матча полиция два часа держала фанатов на морозе, после чего отправляла их в автозаки. Суммарно полиция задержала 408 фанатов ЦСКА. Подробности тут. О самой истории мы уже писали на «Голе». Подробности тут.
2 декабря стало известно, что объединение фанатов ЦСКА «Люди в черном» проведет акцию протеста 4 декабря во время матча с «Крыльями Советов» – уйдут с трибун на 20-й минуте. Их поддержали и другие фанаты клубов РПЛ (даже «Спартака»). К тому же фанаты проведут акцию против Fan ID.
Показываем, как это было.
4 декабря
«Локомотив» – «Урал».
Фанаты «Локо» ушли на 21-й минуте.
Матч «Спартака» и «Ахмата».
Московские фанаты:
Матч «Крыльев» и ЦСКА.
Сначала ушли фанаты «Крыльев». На 20-й минуте стадион покинули и фанаты ЦСКА.
А до начала встречи было такое.
3 декабря
Состоялся матч «Ростова» и «Зенита». Фанаты и той, и другой команд ушли со стадиона.
«Зенит»:
«Ростов»:
30 ноября
Фанаты хоккейного ЦСКА вывесили баннер «Фанат не преступник». Часть из них ушли с трибуны.