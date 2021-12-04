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#ЦСКА #РПЛ #Зенит

Как фанаты клубов РПЛ протестуют против действий полиции и уходят с матчей. Обновляемый пост со всеми эпизодами

4 часа назад

28 ноября после матча ЦСКА и «Зенита» произошел скандал. Случилось это из-за файер шоу во втором тайме встречи. После самого матча полиция два часа держала фанатов на морозе, после чего отправляла их в автозаки. Суммарно полиция задержала 408 фанатов ЦСКА. Подробности тут. О самой истории мы уже писали на «Голе». Подробности тут.

2 декабря стало известно, что объединение фанатов ЦСКА «Люди в черном» проведет акцию протеста 4 декабря во время матча с «Крыльями Советов» – уйдут с трибун на 20-й минуте. Их поддержали и другие фанаты клубов РПЛ (даже «Спартака»). К тому же фанаты проведут акцию против Fan ID.

Показываем, как это было.

ПФК ЦСКА

4 декабря

«Локомотив» – «Урал».

Фанаты «Локо» ушли на 21-й минуте.

скриншот с официального сайта «Матч ТВ»

Матч «Спартака» и «Ахмата».

Московские фанаты:

скриншот с сайта канала «Матч ПРЕМЬЕР»

Матч «Крыльев» и ЦСКА.

Сначала ушли фанаты «Крыльев». На 20-й минуте стадион покинули и фанаты ЦСКА.

А до начала встречи было такое.

3 декабря

Состоялся матч «Ростова» и «Зенита». Фанаты и той, и другой команд ушли со стадиона.

«Зенит»:

«Ростов»:

30 ноября

Фанаты хоккейного ЦСКА вывесили баннер «Фанат не преступник». Часть из них ушли с трибуны.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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