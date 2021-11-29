Подробности о задержании 408 зрителей после матча ЦСКА: полиция не была жесткой, составлен 51 протокол, Хачатурянц винит хакерские атаки на камеры
Главная тема матча ЦСКА – «Зенит» – не футбол, а что случилось после.
- Многие фанаты ЦСКА более трех часов не могли покинуть трибуны.
- Перед задержанием их обыскивали.
- Затем их задержали и развезли по ближайшим ОВД.
- Последние автозаки уехали в полвторого ночи.
- Всего было задержано 408 человек.
Фанаты обеих команд скандировали: «Нам не нужен Fan ID». А поводом для задержания, вероятно, стало файер-шоу на трибуне ЦСКА во время игры:
Что об этом говорится
• Заместитель генерального директора по безопасности ЦСКА Иван Уланов сказал: «Я не знаю, почему задерживают болельщиков, спросите у полиции».
• Официальная позиция клуба: пиротехника во время матча была использована впервые в таком масштабе, осуждаем противоправные действия, но невиновные страдать не должны.
• РПЛ заявила, что меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей.
• МВД назвало «различные правонарушения» причиной задержания, но не уточнило их характер.
• Президент РПЛ Ашот Хачатурянц сказал, что на «ВЭБ-Арене» были отключены камеры – это результат спланированной хакерской атаки. Камеры не работали с 57-й минуты.
• «Едва ли 408 человек могли быть к этому причастны. Это выглядит сомнительно. Может, это стоит толковать как некий урок для фанатов, который полиция решила продемонстрировать, чтобы те не нарушали правила», – мнение адвоката Вячеслава Барика.
• Сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях. 25 – по нарушению правил поведения зрителей (14 из них – за использование пиротехники), 23 – распитие алкоголя, 2 – мелкое хулиганство, 1 – уклонение от исполнения административного наказания. Также учтено, что стадион не соответствовал требования безопасности, так как не проводилась видеосъемка секторов.
• «РБ Спорт» обратился за комментариями к президенту ЦСКА Евгению Гинеру, но: «Услышав вопрос, президент клуба ничего не ответил и бросил трубку».
Каким было обращение с фанатами
• «У всех переписали паспорт, отфоткали и откатали пальцы. Сидим — что еще остается», – сказал один задержанный.
• «Переписывался со знакомыми, которые уже в отделении, там переписывают данные и ничего не предъявляют, так как предъявить особо нечего. Вроде должны отпускать, но делается это медленно», – реакция другого фаната.
Журналист Василий Конов много писал о ситуации в телеграм-канале:
• «Болельщики ЦСКА отмечают корректность правоохранительных органов при погрузке и в автозаки. Ребята по ту сторону трибун не понимают, откуда пришёл сигнал к погрузке и удивляются не меньше болельщиков происходящему, но приказ есть приказ».
• «Начали отпускать девушек. Хоть что-то».
• «Первыми болельщиками, кого выпустили из отделения, стали отец и его несовершеннолетний сын. Сам факт – с ребенком задержали на футболе».
В телеграм-канале журналиста «Спорт-Экспресса» Севастиана Терлецкого есть видео с двумя болельщиками, которые случайно забрели не туда с ВИП-сектора. Тоже задержаны.
Там же – вопрос: каким образом бы Fan ID помог в такой ситуации, которая сложилась вчера на стадионе. При отключенных камерах распознать нарушителей было бы все так же невозможно.
«Матч ТВ», ссылаясь на источник, сообщил, что полиция и РПЛ знали о готовящемся пирошоу, теперь решают несколько вопросов:
- Почему не работали камеры видеонаблюдения?
- Как фанаты пронесли столько пиротехники?
- Не было ли с их стороны закладки на стадионе с вечера?
- Если была – кто помогал?
Фанатское объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» поддержало фанатов ЦСКА:
«Массовые беспричинные задержания болельщиков, внезапно неработающие камеры, отсутствие нормальных условий при задержании в 2021 году в Москве, видимо, являются нормой для полиции и РПЛ. Но не являются нормой для нас. Армейцам — без проблем выйти из этой истории и продолжать поддерживать свою команду!»
Что получается:
- Скандал с болельщиками стал главной темой тура.
- Жестких действий полиции не было, но все равно остается масса вопросов.
- Реакция клуба и лиги далеко не всем понятна.
- Версия с хакерской атакой на камеры, судя по комментариям в соцсетях, также убедила далеко не всех.