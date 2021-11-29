Подробности о задержании 408 зрителей после матча ЦСКА: полиция не была жесткой, составлен 51 протокол, Хачатурянц винит хакерские атаки на камеры

Что об этом говорится

• Заместитель генерального директора по безопасности ЦСКА Иван Уланов сказал: «Я не знаю, почему задерживают болельщиков, спросите у полиции».

• Официальная позиция клуба: пиротехника во время матча была использована впервые в таком масштабе, осуждаем противоправные действия, но невиновные страдать не должны.

• РПЛ заявила, что меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей.

• МВД назвало «различные правонарушения» причиной задержания, но не уточнило их характер.

• Президент РПЛ Ашот Хачатурянц сказал, что на «ВЭБ-Арене» были отключены камеры – это результат спланированной хакерской атаки. Камеры не работали с 57-й минуты.

• «Едва ли 408 человек могли быть к этому причастны. Это выглядит сомнительно. Может, это стоит толковать как некий урок для фанатов, который полиция решила продемонстрировать, чтобы те не нарушали правила», – мнение адвоката Вячеслава Барика.

• Сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях. 25 – по нарушению правил поведения зрителей (14 из них – за использование пиротехники), 23 – распитие алкоголя, 2 – мелкое хулиганство, 1 – уклонение от исполнения административного наказания. Также учтено, что стадион не соответствовал требования безопасности, так как не проводилась видеосъемка секторов.

• «РБ Спорт» обратился за комментариями к президенту ЦСКА Евгению Гинеру, но: «Услышав вопрос, президент клуба ничего не ответил и бросил трубку».