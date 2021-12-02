Фанатское движение ЦСКА проведет акцию на матче с «Крыльями». Зрители покинут стадион в знак протеста против задержаний

Фанатское объединение футбольного ЦСКА «Люди в черном» проведет акцию 4 декабря. Во время матча с «Крыльями Советов» в Самаре они уйдут с гостевого сектора на 20-й минуте.

Причина акции – массовые задержания, произошедшие после игры прошлого тура на домашней арене ЦСКА.

В конце матча зрители на фанатском секторе устроили файер-шоу. Полиция не смогла идентифицировать тех, кто жег файеры. Всего задержали больше 400 человек, находившихся на секторе.

Всего после матча составили 51 административный протокол. 20 болельщикам запретили проход на матчи.

Организаторы акции призвали фанатов других клубов РПЛ присоединиться к ним. Похожую акцию уже провели болельщики хоккейного ЦСКА во время матча с «Металлургом» 30 ноября. Они покинули сектор, вывесив баннер «Фанат – не преступник».