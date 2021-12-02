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Фанатское движение ЦСКА проведет акцию на матче с «Крыльями». Зрители покинут стадион в знак протеста против задержаний
7 часов назад
Фанатское объединение футбольного ЦСКА «Люди в черном» проведет акцию 4 декабря. Во время матча с «Крыльями Советов» в Самаре они уйдут с гостевого сектора на 20-й минуте.
- Причина акции – массовые задержания, произошедшие после игры прошлого тура на домашней арене ЦСКА.
- В конце матча зрители на фанатском секторе устроили файер-шоу. Полиция не смогла идентифицировать тех, кто жег файеры. Всего задержали больше 400 человек, находившихся на секторе.
- Всего после матча составили 51 административный протокол. 20 болельщикам запретили проход на матчи.
Организаторы акции призвали фанатов других клубов РПЛ присоединиться к ним. Похожую акцию уже провели болельщики хоккейного ЦСКА во время матча с «Металлургом» 30 ноября. Они покинули сектор, вывесив баннер «Фанат – не преступник».
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