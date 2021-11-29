РПЛ назвала «угрозой здоровью людей» действия полиции после матча ЦСКА и «Зенита». СМИ написали о 400 задержанных
Премьер-лига выступила с заявлением по ситуации на матче ЦСКА и «Зенита» в Москве. После игры вечером 28 ноября полиция массово задержала болельщиков из-за использования пиротехники.
- РПЛ признала, что полиция «по умолчанию» обеспечивает безопасность людей на стадионах. Но в случае с этой игрой действия полиции «очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей».
- Лига заверила, что находится на связи «с компетентными органами» и проведет расследование произошедшего.
- «Подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и [на имидж] всего российского футбола».
ЦСКА в своем заявлении осудил тех, кто использовал пиротехнику. Но написал, что при этом «невиновные страдать не должны».
МВД официально еще не назвало число задержанных. Sport24 и «Спорт-Экспресс» написали о 408 болельщиках, ТАСС – о «десятках». РБК утверждал, что задержан весь фанатский сектор, но цифр не привел.
Почему задержания были массовыми, пока непонятно. «РБ Спорт» написал, что на трибуне не работали камеры и вычислить виновных в использовании пиротехники невозможно – поэтому задержали весь сектор. В РПЛ это пока не подтверждали и сказали только, что есть «проблема с камерами».
- Матч проходил на стадионе «ВЭБ Арена» – домашней арене ЦСКА. «Зенит» победил 2:0.
- На матче присутствовали 7993 человека.
- Файер-шоу началось в конце матча. ЦСКА утверждает, что «впервые за всю историю» стадиона пиротехнику использовали в таком объеме.