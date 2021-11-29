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РПЛ назвала «угрозой здоровью людей» действия полиции после матча ЦСКА и «Зенита». СМИ написали о 400 задержанных

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Премьер-лига выступила с заявлением по ситуации на матче ЦСКА и «Зенита» в Москве. После игры вечером 28 ноября полиция массово задержала болельщиков из-за использования пиротехники.

  • РПЛ признала, что полиция «по умолчанию» обеспечивает безопасность людей на стадионах. Но в случае с этой игрой действия полиции «очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей».
  • Лига заверила, что находится на связи «с компетентными органами» и проведет расследование произошедшего.
  • «Подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и [на имидж] всего российского футбола».

ЦСКА в своем заявлении осудил тех, кто использовал пиротехнику. Но написал, что при этом «невиновные страдать не должны».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

МВД официально еще не назвало число задержанных. Sport24 и «Спорт-Экспресс» написали о 408 болельщиках, ТАСС – о «десятках». РБК утверждал, что задержан весь фанатский сектор, но цифр не привел.

Почему задержания были массовыми, пока непонятно. «РБ Спорт» написал, что на трибуне не работали камеры и вычислить виновных в использовании пиротехники невозможно – поэтому задержали весь сектор. В РПЛ это пока не подтверждали и сказали только, что есть «проблема с камерами».

  • Матч проходил на стадионе «ВЭБ Арена» – домашней арене ЦСКА. «Зенит» победил 2:0.
  • На матче присутствовали 7993 человека.
  • Файер-шоу началось в конце матча. ЦСКА утверждает, что «впервые за всю историю» стадиона пиротехнику использовали в таком объеме.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ТАСС
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dasert66
29 ноября 2021, 10:13
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