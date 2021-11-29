РПЛ назвала «угрозой здоровью людей» действия полиции после матча ЦСКА и «Зенита». СМИ написали о 400 задержанных

Премьер-лига выступила с заявлением по ситуации на матче ЦСКА и «Зенита» в Москве. После игры вечером 28 ноября полиция массово задержала болельщиков из-за использования пиротехники.

РПЛ признала, что полиция «по умолчанию» обеспечивает безопасность людей на стадионах. Но в случае с этой игрой действия полиции «очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей».

Лига заверила, что находится на связи «с компетентными органами» и проведет расследование произошедшего.

«Подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и [на имидж] всего российского футбола».

ЦСКА в своем заявлении осудил тех, кто использовал пиротехнику. Но написал, что при этом «невиновные страдать не должны».