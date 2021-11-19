Почему все говорят о взрывном интервью Олича. Он раскритиковал ЦСКА, а клуб обвинил во всем журналиста
Ивица Олич уже не работает в ЦСКА, но и почти через полгода чувствуются отголоски его ухода. Журналист «Чемпионата» Андрей Панков взял интервью у Олича. Это первый откровенный разговор с Оличем о причинах его ухода из ЦСКА. Обязательно прочитайте его полностью, а мы обратим внимание на главные тезисы.
Вот ключевые цитаты Олича из его интервью:
🎲 «Я с первого дня чувствовал, что он нечестен и воевал против меня – в лицо я ему это тоже сказал! Бабаев мне говорил, что он за меня и во всем поддерживает, а на деле с первого моего дня в клубе вместе с другими людьми работал над тем, чтобы избавиться от меня».
🎲 «Возьмем, например, Березуцкого и Ермаковича, которые ушли через две недели после того, как я возглавил ЦСКА: если бы они ушли сразу, я бы их понял – они люди Гончаренко. Но они проработали две недели, получили зарплату, а потом ушли. На таком уровне – это неправильно».
🎲 «Мы договорились с руководством, что в свое свободное время я буду ездить в национальную команду. Но руководство преподнесло это наоборот – будто мне ЦСКА абсолютно неважен. Хотя это вообще неправда!»
🎲 «Честно скажу: думаю, что руководство изначально собиралось поставить тренером кого-то из братьев, поэтому они были против меня. Из-за этого я хотел, чтобы в штабе у меня находился Рахимич».
🎲 «Свою работу я сделал хорошо, знаю это. Даже Чорлука мне сказал: «Не могу поверить, что с этими игроками ты выстроил такую хорошую команду». Ну да ладно. Сейчас я доволен, что все получилось вот так. Если доверия нет, лучше не работать».
ЦСКА уволил Олича за сутки до старта сборов. Клуб при нем впервые за 20 лет остался без еврокубков
Еще две важные вещи, которые мы не включили в цитаты выше. Олич подтвердил, что инициатором его прихода был Максим Орешкин. По результатам он оправдывался через травмы: «Я пришел в очень сложной ситуации – в команде было много травм, из-за чего на важные игры у меня оставались 13 игроков и два вратаря».
Березуцкий и Ермакович действительно ушли из ЦСКА, но не в момент прихода Олича. Произошло это почти через месяц после смены главного тренера. И все было мирно. Объяснение Березуцкого: «Ко мне обратился Виктор Михайлович с просьбой помочь ему на новом месте работы. Мы с клубом обсудили возникшую ситуацию и приняли это совместное решение».
Напоминаем весь контекст с приходом и уходом самого Олича. ЦСКА вернул его в марте – через день после увольнения Виктора Гончаренко. В итоге Олич отработал в ЦСКА 84 дня. Клуб при нем выиграл четыре матча, один раз сыграл вничью, четырежды проиграл. Сам Олич в интервью сайту ЦСКА называл причиной ухода другое видение работы и будущего первой команды.
ЦСКА в этом сезоне не играл даже в квалификационных раундах Лиги конференций. Это новый еврокубок, где летом неудачно выступили «Рубин» и «Сочи». Итог прошлого сезона – полное отсутствие еврокубков. Это произошло с ЦСКА впервые за 20 лет, но изначально увольнение Олича никто не анонсировал. Летом он приехал в Москву, чтобы полететь с ЦСКА в Австрию.
Мы подробно разбирали ситуацию с уходом Олича в отдельном материале. На эти же проблемы Олич ссылается и в интервью Панкову. Перечисляем: разногласия по поводу штаба, разница во взглядах на развитие, скандал из-за поездок в сборную Хорватии. Нобель Арустамян писал еще одну причину проблем – ЦСКА посчитал назначение Олича импульсивным решением.
ЦСКА уволил Олича за сутки до старта новых предсезонных сборов. После такого решения Бабаев еще летом говорил о возможных эмоциональных ответах в интервью «СЭ»: «Поддаться эмоциям и публично позволить себе какую-либо острую реакцию не свойственно ни нам, ни, надеюсь, Оличу. Хотя это решение, признаю, было болезненным».
Реакция Бабаева сейчас – Олича спровоцировал журналист. ЦСКА уже банил Панкова на матчах за текст
Роман Бабаев отреагировал на высказывания Олича. Часть цитаты из его высказывания Sports.ru: «Интервью Ивицы, конечно, расстроило, не буду скрывать. Но не потому, что там абсолютно вымышленные выпады в мою сторону. А потому, что в данном случае журналист, как мне кажется, его просто использовал и, судя по всему, спровоцировал на определенные ответы».
Реакция Андрея Панкова в твиттере: «Ну вот, опять враг. Да что же такое». Он поменял статус:
Весной между Панковым и ЦСКА уже была неприятная история. Тогда он выпустил материал о проблемах внутри ЦСКА. В ответ клуб отказал Панкову в аккредитации на игру ЦСКА и «Уфы». «Чемпионат» и Sports.ru поддержали Панкова – они ничего не писали о ЦСКА один тур. Позже история разрешилась: журналист и клуб уладили все недопонимания.
В интервью «Голу» Панков рассказывал об эмоциях в момент бана и взаимоотношениях с ЦСКА. Часть его монолога: «У нас с ЦСКА нормальная рабочая дружба. Но в последнее время как-то немного поменялось все. Я не помню, когда в последний раз делал интервью, именно договорившись с ЦСКА или напрямую с игроком».
Панков делал интервью с Оличем уже в момент, когда тот не работает в ЦСКА. Во время прошлого конфликта за него вступились многие медиа и журналисты. Сейчас – такая же реакция. Креативнее всех выступил журналист Sports.ru Александр Дорский. Вот один из его твитов по ситуации.
Как реагируют фанаты: