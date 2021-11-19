Почему все говорят о взрывном интервью Олича. Он раскритиковал ЦСКА, а клуб обвинил во всем журналиста

Ивица Олич уже не работает в ЦСКА, но и почти через полгода чувствуются отголоски его ухода. Журналист «Чемпионата» Андрей Панков взял интервью у Олича. Это первый откровенный разговор с Оличем о причинах его ухода из ЦСКА. Обязательно прочитайте его полностью, а мы обратим внимание на главные тезисы.

Вот ключевые цитаты Олича из его интервью:

🎲 «Я с первого дня чувствовал, что он нечестен и воевал против меня – в лицо я ему это тоже сказал! Бабаев мне говорил, что он за меня и во всем поддерживает, а на деле с первого моего дня в клубе вместе с другими людьми работал над тем, чтобы избавиться от меня».

🎲 «Возьмем, например, Березуцкого и Ермаковича, которые ушли через две недели после того, как я возглавил ЦСКА: если бы они ушли сразу, я бы их понял – они люди Гончаренко. Но они проработали две недели, получили зарплату, а потом ушли. На таком уровне – это неправильно».

🎲 «Мы договорились с руководством, что в свое свободное время я буду ездить в национальную команду. Но руководство преподнесло это наоборот – будто мне ЦСКА абсолютно неважен. Хотя это вообще неправда!»

🎲 «Честно скажу: думаю, что руководство изначально собиралось поставить тренером кого-то из братьев, поэтому они были против меня. Из-за этого я хотел, чтобы в штабе у меня находился Рахимич».

🎲 «Свою работу я сделал хорошо, знаю это. Даже Чорлука мне сказал: «Не могу поверить, что с этими игроками ты выстроил такую хорошую команду». Ну да ладно. Сейчас я доволен, что все получилось вот так. Если доверия нет, лучше не работать».