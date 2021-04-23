Олич не исключал переход в «Спартак», если тот предложит ему хороший контракт. Даже когда играл в ЦСКА
Матчи со «Спартаком» – особенные события в жизни и карьере Ивицы Олича. Он много забивал «Спартаку», когда был игроком. А 25 апреля состоится его первое дерби в качестве главного тренера ЦСКА.
Олич мог дважды перейти в «Спартак». Один раз – когда был игроком ЦСКА
Просто две истории.
Первая – Олич мог перейти в «Спартак», когда еще выступал за загребское «Динамо». Далее – слова Андрея Червиченко:
«Ивицу я знаю лично. Мы несколько раз общались. Мы в принципе хотели его купить по-хитрому, когда у него бы закончился контракт. Зная это, ЦСКА приобрел его за полгода до конца контракта, заплатив огромные деньги. По части самодисциплины и самоотдачи это профессионал до мозга костей. У него только победа и только игра».
Кстати, про эти переговоры Олич говорил говорил следующее:
• «Когда агент впервые сказал про ЦСКА, я честно ответил, что из России знал только «Спартак», и «Динамо» Киев с «Шахтером» из Украины. Да, я слышал что-то про ЦСКА, но у них тогда не было успеха. Успешны были «Локомотив», «Спартак».
• В другом интервью Олич подтверждал, что у него предложение от «Спартака» еще до перехода в ЦСКА. Но он отказался, потому что «хотел бороться за золотые медали».
Вторая история – Олич мог перейти в «Спартак», когда выступал за ЦСКА. Он говорил:
«Червиченко очень хотел меня купить. Мы встречались с ним – он сделал конкретное предложение: давал самый большой контракт в лиге, в два раза больше, чем я получал в ЦСКА. ЦСКА покупал Вагнера, поэтому казалось, что переход в «Спартак» не так уж и невозможен. Но у ЦСКА со «Спартаком» большое соперничество. Я был самый любимый игрок болельщиков. Сказал агенту: «Я не могу перейти в «Спартак». Если ЦСКА скажет, что я им больше не нужен, тогда ок, но если они хотят, чтобы я остался, я останусь».
В 2006-м на сайте РБК появился небольшой материал. Сайт ссылался на Jordan Sport. И там была цитата: «Шансы на то, что я покину Москву или останусь здесь – 50 на 50. Я получил фантастическое предложение от «Спартака», и меня не сильно волнует тот факт, что красно-белые и ЦСКА – главные соперники в российской Премьер-лиге. Я профессиональный футболист, и могу перейти в тот клуб, где буду иметь возможность заработать больше денег. Мой следующий контракт должен стать сделкой всей моей жизни».
«Газета» тоже ссылалась на эти слова Олича. Но переход не состоялся. Через год после появления этой новости Олич оказался в «Гамбурге».
Олич обожает матчи со «Спартаком»: не считает его легким соперником, но помнит все голы
За ЦСКА Олич 116 матчей во всех турнирах. 10 встречи были против «Спартака» – в них он забил четыре мяча. Олич говорил, что обожал московские дерби. А конкретно про голы он рассказывал:
«Все четыре гола, которые я забил «Спартаку», помню до сих пор, как будто это было вчера. Все другие забыл, а эти помню. Такие моменты останутся со мной до конца жизни».
Короткий статистический факт: когда Олич забивал «Спартаку», ЦСКА никогда не проигрывал в дерби – три победы и ничья.
Сейчас его ждет первое московское дерби уже в качестве главного тренера.