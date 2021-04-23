Олич не исключал переход в «Спартак», если тот предложит ему хороший контракт. Даже когда играл в ЦСКА

Олич мог дважды перейти в «Спартак». Один раз – когда был игроком ЦСКА

Просто две истории.

Первая – Олич мог перейти в «Спартак», когда еще выступал за загребское «Динамо» . Далее – слова Андрея Червиченко:

«Ивицу я знаю лично. Мы несколько раз общались. Мы в принципе хотели его купить по-хитрому, когда у него бы закончился контракт. Зная это, ЦСКА приобрел его за полгода до конца контракта, заплатив огромные деньги. По части самодисциплины и самоотдачи это профессионал до мозга костей. У него только победа и только игра».

Кстати, про эти переговоры Олич говорил говорил следующее:

• «Когда агент впервые сказал про ЦСКА, я честно ответил, что из России знал только «Спартак», и «Динамо» Киев с «Шахтером» из Украины. Да, я слышал что-то про ЦСКА, но у них тогда не было успеха. Успешны были «Локомотив», «Спартак».

• В другом интервью Олич подтверждал, что у него предложение от «Спартака» еще до перехода в ЦСКА. Но он отказался, потому что «хотел бороться за золотые медали».