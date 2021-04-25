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РПЛ
Спартак VS ЦСКА
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Спартак - ЦСКА: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Спартак
Москва
-:-
Спартак - ЦСКА: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
ЦСКА
Москва
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
25 апр. 2021, 16:30 МСК
25.04.2021, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
39
Маслов
Павел Маслов
24
Промес
Квинси Промес
54
Умяров
Наиль Умяров
33
Крал
Алекс Крал
47
Зобнин
Роман Зобнин
7
Соболев
Александр Соболев
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
57
Селихов
Александр Селихов
-
38
Ещенко
Андрей Ещенко
-
29
Кутепов
Илья Кутепов
-
4
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
-
56
Гапонов
Илья Гапонов
-
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
-
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
-
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
20
Кучаев
Константин Кучаев
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
98
Обляков
Иван Обляков
19
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
8
Влашич
Никола Влашич
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
49
Тороп
Владислав Тороп
-
5
Васин
Виктор Васин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
-
9
Чалов
Федор Чалов
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
Прошлые матчи
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
19:00
ЦСКА
3 : 1
Спартак
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
19:00
ЦСКА
3
Спартак
1
30.06.2020
30 июня 2020
вт
20:30
ЦСКА
2 : 0
Спартак
30.06.2020
30 июня 2020
вт
20:30
ЦСКА
2
Спартак
0
04.03.2020
04 марта 2020
ср
19:30
Спартак
3 : 2
ЦСКА
04.03.2020
04 марта 2020
ср
19:30
Спартак
3
ЦСКА
2
19.08.2019
19 авг. 2019
пн
20:00
Спартак
2 : 1
ЦСКА
19.08.2019
19 авг. 2019
пн
20:00
Спартак
2
ЦСКА
1
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
19:00
Спартак
0 : 2
ЦСКА
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
19:00
Спартак
0
ЦСКА
2
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
19:00
ЦСКА
1 : 1
Спартак
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
19:00
ЦСКА
1
Спартак
1
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
16:30
Спартак
3 : 0
ЦСКА
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
16:30
Спартак
3
ЦСКА
0
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
17:30
ЦСКА
2 : 1
Спартак
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
17:30
ЦСКА
2
Спартак
1
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
17:00
ЦСКА
1 : 2
Спартак
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
17:00
ЦСКА
1
Спартак
2
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
18:00
Спартак
3 : 1
ЦСКА
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
18:00
Спартак
3
ЦСКА
1
06.03.2016
06 марта 2016
вс
19:30
ЦСКА
1 : 0
Спартак
06.03.2016
06 марта 2016
вс
19:30
ЦСКА
1
Спартак
0
14.08.2015
14 авг. 2015
пт
21:30
Спартак
1 : 2
ЦСКА
14.08.2015
14 авг. 2015
пт
21:30
Спартак
1
ЦСКА
2
17.05.2015
17 мая 2015
вс
13:30
Спартак
0 : 4
ЦСКА
17.05.2015
17 мая 2015
вс
13:30
Спартак
0
ЦСКА
4
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
12:30
ЦСКА
0 : 1
Спартак
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
12:30
ЦСКА
0
Спартак
1
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
16:00
ЦСКА
1 : 0
Спартак
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
16:00
ЦСКА
1
Спартак
0
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
12:30
Спартак
3 : 0
ЦСКА
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
12:30
Спартак
3
ЦСКА
0
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
12:30
ЦСКА
2 : 2
Спартак
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
12:30
ЦСКА
2
Спартак
2
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
17:00
Спартак
0 : 2
ЦСКА
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
17:00
Спартак
0
ЦСКА
2
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
18:00
ЦСКА
2 : 1
Спартак
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
18:00
ЦСКА
2
Спартак
1
19.03.2012
19 марта 2012
пн
18:30
Спартак
1 : 2
ЦСКА
19.03.2012
19 марта 2012
пн
18:30
Спартак
1
ЦСКА
2
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