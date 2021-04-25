Спартак - ЦСКА: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Спартак
Москва
-:-

Спартак - ЦСКА: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

ЦСКА
Москва
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
25 апр. 2021, 16:30 МСК
25.04.2021, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
39
Маслов
Павел Маслов
24
Промес
Квинси Промес
54
Умяров
Наиль Умяров
33
Крал
Алекс Крал
47
Зобнин
Роман Зобнин
7
Соболев
Александр Соболев
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
57
Селихов
Александр Селихов
-
38
Ещенко
Андрей Ещенко
-
29
Кутепов
Илья Кутепов
-
4
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
-
56
Гапонов
Илья Гапонов
-
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
-
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
-
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
20
Кучаев
Константин Кучаев
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
98
Обляков
Иван Обляков
19
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
8
Влашич
Никола Влашич
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
49
Тороп
Владислав Тороп
-
5
Васин
Виктор Васин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
-
9
Чалов
Федор Чалов
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-

Прошлые матчи

13.09.2020 13 сент. 2020 вс 19:00
ЦСКА
3 : 1
Спартак
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 19:00
ЦСКА
3
Спартак
1
30.06.2020 30 июня 2020 вт 20:30
ЦСКА
2 : 0
Спартак
30.06.2020 30 июня 2020 вт 20:30
ЦСКА
2
Спартак
0
04.03.2020 04 марта 2020 ср 19:30
Спартак
3 : 2
ЦСКА
04.03.2020 04 марта 2020 ср 19:30
Спартак
3
ЦСКА
2
19.08.2019 19 авг. 2019 пн 20:00
Спартак
2 : 1
ЦСКА
19.08.2019 19 авг. 2019 пн 20:00
Спартак
2
ЦСКА
1
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 19:00
Спартак
0 : 2
ЦСКА
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 19:00
Спартак
0
ЦСКА
2
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 19:00
ЦСКА
1 : 1
Спартак
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 19:00
ЦСКА
1
Спартак
1
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 16:30
Спартак
3 : 0
ЦСКА
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 16:30
Спартак
3
ЦСКА
0
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 17:30
ЦСКА
2 : 1
Спартак
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 17:30
ЦСКА
2
Спартак
1
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 17:00
ЦСКА
1 : 2
Спартак
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 17:00
ЦСКА
1
Спартак
2
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 18:00
Спартак
3 : 1
ЦСКА
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 18:00
Спартак
3
ЦСКА
1
06.03.2016 06 марта 2016 вс 19:30
ЦСКА
1 : 0
Спартак
06.03.2016 06 марта 2016 вс 19:30
ЦСКА
1
Спартак
0
14.08.2015 14 авг. 2015 пт 21:30
Спартак
1 : 2
ЦСКА
14.08.2015 14 авг. 2015 пт 21:30
Спартак
1
ЦСКА
2
17.05.2015 17 мая 2015 вс 13:30
Спартак
0 : 4
ЦСКА
17.05.2015 17 мая 2015 вс 13:30
Спартак
0
ЦСКА
4
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 12:30
ЦСКА
0 : 1
Спартак
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 12:30
ЦСКА
0
Спартак
1
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 16:00
ЦСКА
1 : 0
Спартак
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 16:00
ЦСКА
1
Спартак
0
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 12:30
Спартак
3 : 0
ЦСКА
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 12:30
Спартак
3
ЦСКА
0
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 12:30
ЦСКА
2 : 2
Спартак
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 12:30
ЦСКА
2
Спартак
2
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 17:00
Спартак
0 : 2
ЦСКА
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 17:00
Спартак
0
ЦСКА
2
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 18:00
ЦСКА
2 : 1
Спартак
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 18:00
ЦСКА
2
Спартак
1
19.03.2012 19 марта 2012 пн 18:30
Спартак
1 : 2
ЦСКА
19.03.2012 19 марта 2012 пн 18:30
Спартак
1
ЦСКА
2

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вчера, 01:39
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#Вячеслав Караваев
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«Больше телевизора у нас нет». «Спартак» диссит «Матч ТВ» за фильм про Промеса – там все его косяки и фраза «сорвало дамбу»
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24 марта, 22:49
Так почему ЦСКА уволил Гончаренко?
#Виктор Гончаренко
22 марта, 23:10
Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
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23 марта, 13:01
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18 марта, 21:04
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