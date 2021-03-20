Однажды Олич сам перезвонил мне ради интервью. Торопился на тренировку, но спокойно ответил на все вопросы

Кажется, Ивица Олич скоро станет тренером ЦСКА. Пока это неофициальная информация, но об этом говорят сразу несколько источников, близких к ЦСКА.

С одной стороны, это жутко подозрительный шаг. ЦСКА нужен мощный мотор, а Олич – тренер без опыта самостоятельной работы. С другой стороны, Олич – это одна из немногих положительных эмоций для ЦСКА за последнее время.

Вроде бы как свой парень. И очень значимый. Плюс приятный мужик – а в этом я убедился лично.

В 2017-м я сделал с ним интервью. Предыстория: изначально я разговаривал с нашим тренером Денисом Бушуевым, который работал в системе «Мюнхен 1860». Тот тоже оказался приятным для разговора мужиком, к тому же помог с номерами двух будущих спикеров. Одним из них и был Олич.