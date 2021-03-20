Однажды Олич сам перезвонил мне ради интервью. Торопился на тренировку, но спокойно ответил на все вопросы
Кажется, Ивица Олич скоро станет тренером ЦСКА. Пока это неофициальная информация, но об этом говорят сразу несколько источников, близких к ЦСКА.
С одной стороны, это жутко подозрительный шаг. ЦСКА нужен мощный мотор, а Олич – тренер без опыта самостоятельной работы. С другой стороны, Олич – это одна из немногих положительных эмоций для ЦСКА за последнее время.
Вроде бы как свой парень. И очень значимый. Плюс приятный мужик – а в этом я убедился лично.
В 2017-м я сделал с ним интервью. Предыстория: изначально я разговаривал с нашим тренером Денисом Бушуевым, который работал в системе «Мюнхен 1860». Тот тоже оказался приятным для разговора мужиком, к тому же помог с номерами двух будущих спикеров. Одним из них и был Олич.
В 2017-м Олич постепенно готовился к завершению карьеру. Ему было уже 36, большие победы с Кубком УЕФА и финалом ЛЧ были позади. Поэтому он спокойно доигрывал во второй Бундеслиге. С Оличем, помню, мы договорились о разговоре очень быстро. У него было одно условие – чтобы интервью состоялось до тренировки, потому что после он будет отдыхать. Окей, без проблем. Набрал ему до.
Мы разговаривали больше часа – обо всем: о ЦСКА, «Баварии», травмах, карьере, ван Гале и всем остальном. Когда-нибудь я расскажу эту историю в сто тысячный раз своим внукам, и они меня спросят, чем мне запомнилось то интервью. Я перечислю прямо по пунктам.
Первое – невероятный оптимизм Олича. Серьезно, это тот самый парень, с которым просто не хотелось говорить об отрицательных моментах. Он рассказывал мне об ужасном поле в Томске и проигрыше в финале Лиги чемпионов. А потом заканчивал каждый рассказ смешком.
Наивная молодость подсказывала мне, что вопросом о жестком режиме в Чечне я вытащу из него что-то жесткое и горячее. Он ограничился одним предложением, посмеялся и перешел к следующему тезису. Я дожимать не стал: это выглядело бы глупо и нестественно.
Второе – блин, он офигенно знает русский. Да-да, понимаю: похожие языки, плюс он три года играл в России. Но интервью состоялось спустя 10 лет после его отъезда в «Гамбург», а Олич говорил спокойно, практически без ошибок, с небольшим акцентом. На меня это реально произвело сильное впечатление.
И да, он гипервежливый, рассудительный и все такое.
Третье – он перезвонил мне, когда связь прервалась. В общем, да, мы болтали час по вотсапу. Потом – раз, звонок сбросился. Я думал, что Олич просто поехал на тренировку и отключился. А он взял и перезвонил через пять минут.
Я не стану вспоминать фразу (потому что точно не вспомню), но он сказал что-то вроде, что у него есть пять минут на дорогу на машине до базы – все это время мы можем поболтать. В итоге он еще отвечал на мои вопросы, не пять, а 15 минут, посидел на парковке ради этого и закончил общение фразой: «Ну, все, спасибо тебе большое. Удачи».
Я реально подофигел от этого перезвона. Помню, как-то пытался сделать интервью с одним саночником и наслушался столько предлогов, почему интервью не может состояться в конкретно данный момент. А тут мне перезвонил чувак, который был в полутора часах от победы в ЛЧ.
Я не знаю, что выйдет из его назначения в ЦСКА (и выйдет ли оно вообще). И я не стану идеализировать Олича. Но если Олич появится в ЦСКА, то буду искренне поддерживать его (хоть и не болею за клуб).
Оличу в 2017-м понадобилось чуть больше часа, чтобы покорить меня. Надеюсь, в ЦСКА его тренерская харизма сработает еще быстрее.