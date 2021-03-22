«Чемпионат»: Олич подписал контракт с ЦСКА, 23 марта – официальное представление команде

Напоминаем: инсайд – это информация без официального подтверждения. Доверять можно только проверенным источникам.

Мы рассказывали о приходе Ивицы Олича в ЦСКА со ссылкой на три разных источника. Позже информацию о предложении для Олича подтвердил тренер сборной Хорватии.

Что сейчас известно о назначении Олича:

📌 Ивица Олич – новый главный тренер ЦСКА. «Чемпионат» рассказал о подписании контракта со ссылкой на два источника. 23 марта клуб представит его команде.

📌 Metaratings.ru подтверждает эту информацию. 23 марта планируется не только официальное объявление Олича. Он сразу проведет и первую тренировку.

📌 Василий Березуцкий уйдет из клуба, но его брат останется. Это тоже информация от «Чемпионата». Василий Березуцкий не согласен с вектором развития клуба.

📌 «СЭ» пишет, что Виктор Гончаренко попрощался с командой. Он пообщался с руководством клуба и встретился с игроками, которые не уехали в сборные.