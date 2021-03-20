Ивица Олич
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#Ивица Олич #РПЛ #Футбол #ЦСКА

Олич станет тренером ЦСКА. Об этом сообщают три источника

20 марта, 17:22

Это неофициальная информация, основанная на инсайдах. Помните: инсайды определяются только вашим доверием к источнику.

ЦСКА близок к смене главного тренера. Вместо Виктора Гончаренко им станет Ивица Олич. Гончаренко руководил ЦСКА с 2016 года,  за это время он взял Суперкубок России в 2018-м. Для Олича это будет первое самостоятельное место работы.

Что об этом пишут:

1. «Чемпионат»: что ЦСКА согласовал назначение Олича и что его кандидатуру одобрил председатель совета директоров Максим Орешкин.

2. Metaratings: что Олич проведет первую тренировку в ЦСКА уже 23 марта.

3. «Спорт-Экспресс» тоже подтверждает, что ЦСКА представит Олича как своего нового тренера 23 марта, когда команда выйдет из отпуска, связанного с паузой на матчи сборной. «СЭ» добавляет, что вместе с Оличем в ЦСКА может вернуться и Виктор Онопко.

Почему стоит доверять этим источникам: это крупные спортивные медиа. Плюс в них есть люди, приближенные к ЦСКА и хорошо владеющие информацией.

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