Важнейший матч ЦСКА = очень горячий Акинфеев. Ругался после гола, спорил из-за пенальти и наорал на судью

ЦСКА отстает на пять очков от «Зенита» и принимает его в 23-м туре РПЛ. Это один из последних шансов для ЦСКА побороться за чемпионство.

Игорь Акинфеев сыграл со «СКА-Хабаровском» на Кубок России, но пропустил первые два матча после возобновления сезона РПЛ. Первая игра – 1:2 от «Арсенала», а дальше – «Зенит». И дикие эмоции.

ЦСКА вел 1:0, но пропустил от Дзюбы, сам Акинфеев не прервал передачу с фланга и очень злился: