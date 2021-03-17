Игорь Акинфеев
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#Игорь Акинфеев #РПЛ #Футбол #ЦСКА #Зенит

Важнейший матч ЦСКА = очень горячий Акинфеев. Ругался после гола, спорил из-за пенальти и наорал на судью

вчера, 21:40

ЦСКА отстает на пять очков от «Зенита» и принимает его в 23-м туре РПЛ. Это один из последних шансов для ЦСКА побороться за чемпионство.

Игорь Акинфеев сыграл со «СКА-Хабаровском» на Кубок России, но пропустил первые два матча после возобновления сезона РПЛ. Первая игра – 1:2 от «Арсенала», а дальше – «Зенит». И дикие эмоции.

ЦСКА вел 1:0, но пропустил от Дзюбы, сам Акинфеев не прервал передачу с фланга и очень злился:

В конце первого тайма был пенальти за игру рукой Фернандеса. Акинфеев много спорил с судьей Кукуляком.

А потом отбил пенальти. Тут без слов все ясно.

Вот как это было:

За споры с судьей Акинфеев получил желтую карточку.

У него теперь 16 отраженных пенальти в чемпионатах России – это обновленный рекорд.

Второй гол в ворота ЦСКА он встретил более спокойно – вытащить его он бы никак не смог. Еще одна неприятность для ЦСКА – удаление Ахметова тогда же в начале второго тайма. Тут уже не было эмоций, только разочарование. А потом – несколько красивых сейвов.

И саркастическая улыбка после третьего пропущенного гола.

Матч завершен
ЦСКА
Москва
Рондон 28
Влашич 90
2:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 33
Вендел 50
Вендел 77
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншоты с хайлайтов «Матч ТВ»
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vladik12
вчера, 23:09

Считаю, что первый пропущенный гол - Игоря.

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