Важнейший матч ЦСКА = очень горячий Акинфеев. Ругался после гола, спорил из-за пенальти и наорал на судью
ЦСКА отстает на пять очков от «Зенита» и принимает его в 23-м туре РПЛ. Это один из последних шансов для ЦСКА побороться за чемпионство.
Игорь Акинфеев сыграл со «СКА-Хабаровском» на Кубок России, но пропустил первые два матча после возобновления сезона РПЛ. Первая игра – 1:2 от «Арсенала», а дальше – «Зенит». И дикие эмоции.
ЦСКА вел 1:0, но пропустил от Дзюбы, сам Акинфеев не прервал передачу с фланга и очень злился:
В конце первого тайма был пенальти за игру рукой Фернандеса. Акинфеев много спорил с судьей Кукуляком.
А потом отбил пенальти. Тут без слов все ясно.
Вот как это было:
За споры с судьей Акинфеев получил желтую карточку.
У него теперь 16 отраженных пенальти в чемпионатах России – это обновленный рекорд.
Второй гол в ворота ЦСКА он встретил более спокойно – вытащить его он бы никак не смог. Еще одна неприятность для ЦСКА – удаление Ахметова тогда же в начале второго тайма. Тут уже не было эмоций, только разочарование. А потом – несколько красивых сейвов.
И саркастическая улыбка после третьего пропущенного гола.
Считаю, что первый пропущенный гол - Игоря.