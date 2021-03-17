ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»

Матч 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» должен был начаться в 20:00 по московскому времени, но старт сдвинулся на 10 минут. Виноваты «Ротор» и «Ростов».

Каналы «Матч Премьер» и «Матч ТВ» одновременно показывали игру «Ротора» и «Ростова» (0:4), которая началась в 18:00 и должна была закончиться раньше 20:00. После этого на «Матч ТВ» в расписании стоял матч ЦСКА и «Зенита».

Так это прокомментировал глава пресс-службы РПЛ Дмитрий Зеленов:

«С просьбой отложить начало встречи к нам обратился основной вещатель – «Матч ТВ». Поскольку основной канал холдинга транслировал и игру в Волгограде, которая началась с небольшой задержкой и в ходе которой арбитр Левников несколько раз обращался к помощи ВАР, а финальный свисток прозвучал позднее 20:00, то, с учетом интересов зрителей, РПЛ пошла телевизионщикам навстречу».

Команды подождали, а матч начался позже. В это время «Зенит» рассказал о погоде: