ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
Матч 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» должен был начаться в 20:00 по московскому времени, но старт сдвинулся на 10 минут. Виноваты «Ротор» и «Ростов».
Каналы «Матч Премьер» и «Матч ТВ» одновременно показывали игру «Ротора» и «Ростова» (0:4), которая началась в 18:00 и должна была закончиться раньше 20:00. После этого на «Матч ТВ» в расписании стоял матч ЦСКА и «Зенита».
Так это прокомментировал глава пресс-службы РПЛ Дмитрий Зеленов:
«С просьбой отложить начало встречи к нам обратился основной вещатель – «Матч ТВ». Поскольку основной канал холдинга транслировал и игру в Волгограде, которая началась с небольшой задержкой и в ходе которой арбитр Левников несколько раз обращался к помощи ВАР, а финальный свисток прозвучал позднее 20:00, то, с учетом интересов зрителей, РПЛ пошла телевизионщикам навстречу».
Команды подождали, а матч начался позже. В это время «Зенит» рассказал о погоде:
Что случилось у «Ротора» и «Ростова»?
В первом тайме судья Кирилл Левников несколько раз смотрел ВАР, поэтому добавил пять минут. Но они растянулись до 10:
📺 На второй минуте «Ротор» забил, но гол Гогуа был отменен из-за офсайда.
📺 Через несколько минут Левников поставил пенальти в пользу «Ростова» – тоже после просмотра видеоповтора. Чондрич отбил удар Соу.
📺 В конце тайма «Ростов» забил, но Левников на повторе проверил возможную игру рукой. Которой не было.
Болельщики ЦСКА и «Зенита» досматривали по «Матч ТВ» концовку игры в Волгограде: все закончилось разгромом и ошибкой на выходе вратаря Чондрича на последних минутах.
Ирония в соцсетях:
Ну теперь можно следить:
Абсолютно правильное решение. Зато все ТВ-болельщики посмотрели футбол с самого начала.