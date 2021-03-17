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#ЦСКА #РПЛ #Футбол #Зенит #Сергей Чепчугов

Чепчугов троллит «Зенит» за забытую форму. Это ролик ЦСКА к матчу

час назад

Перед матчем с «Зенитом» ЦСКА выпустил ролик. В нем ничего особенного не происходит. Но есть две интересные детали.

Первая – это участие бывшего вратаря ЦСКА Сергея Чепчугова, который уже три года не играет в футбол. 

Открытый разговор с Чепчуговым − о карьере запасного, тени Акинфеева и сибирских драках

В последние месяцы многие обращали внимание на его инстаграм со странными записями. Например, Чепчугов опубликовал коллаж, где он в космосе внутри скафандра. И подписал это: «Когда Аллах наградил меня большим сердцем!»

А потом Чепчугов рассказывал о расставании с женой, алкоголизме и попытке суицида. В инстаграме он витиевато отражал тяжелые эмоции на этом фоне.

Но сейчас, если оценивать инстаграм, у Чепчугова настроение лучше. Например, ЦСКА пригласил его посмотреть игру с «Ахматом». Ради нее Чепчугов даже отказался от поездки с девушкой на отдых во Владикавказ. А еще Чепчугов впервые за четыре месяца увиделся с дочкой. 

В ролике ЦСКА Чепчугов говорит: «Впереди важная игра. Я не знаю, что там будет с формой у «Зенита». Но я подхожу к этому матчу в форме. Сумасшедшей форме! Будь в форме и ты».

Это отсылка к недавней истории, когда «Зенит» прилетел в Казань на игру против «Рубина», но забыл форму. Ее пришлось везти отдельным чартером.

ЦСКА и «Зенит» сыграет в Москве 17-го марта. Начало матча в 20:00 по мск. 

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