Чепчугов троллит «Зенит» за забытую форму. Это ролик ЦСКА к матчу

Первая – это участие бывшего вратаря ЦСКА Сергея Чепчугова, который уже три года не играет в футбол.

Открытый разговор с Чепчуговым − о карьере запасного, тени Акинфеева и сибирских драках

В последние месяцы многие обращали внимание на его инстаграм со странными записями. Например, Чепчугов опубликовал коллаж, где он в космосе внутри скафандра. И подписал это: «Когда Аллах наградил меня большим сердцем!»

А потом Чепчугов рассказывал о расставании с женой, алкоголизме и попытке суицида. В инстаграме он витиевато отражал тяжелые эмоции на этом фоне.

Но сейчас, если оценивать инстаграм, у Чепчугова настроение лучше. Например, ЦСКА пригласил его посмотреть игру с «Ахматом». Ради нее Чепчугов даже отказался от поездки с девушкой на отдых во Владикавказ. А еще Чепчугов впервые за четыре месяца увиделся с дочкой.