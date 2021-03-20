Что известно об Оличе-тренере? Он ладит с игроками, мотивирует и восхищается методами ван Гала
Появилось много информации, что Ивица Олич станет главным тренером ЦСКА. Первая реакция на это – вопрос: а какой вообще Олич тренер?
Единственное, что мы знаем – он хороший мотиватор
Летом 2017-го он завершил карьеру игрока и сразу поступил на тренерские курсы. Через три месяца ему позвонил Златко Далич, которого только назначили главным в сборной Хорватии.
Далич пришел в плохо игравшую команду с кучей конфликтов внутри – они рисковали не попасть на ЧМ. Но с Даличем (и Оличем) победили Украину, потом прошли стыковые матчи и попали на чемпионат мира. Что было дальше – вы знаете.
Олич был нужен Даличу, чтобы через него получить поддержку от игроков. Далич не был выдающимся игроком, не сыграл ни одного матча за сборную, а Олич – человек, которого лично знала и уважала вся команда.
Сам Олич рассказывал: «Понимаете, иногда игроки хотят что-то донести до тренера, но боятся это сделать. Вот тогда я и включался. Хороший контакт между игроками и главным тренером очень важен для результата. И я за это отвечал».
Далич называл Олича «отличным мотиватором», но постепенно его функции расширялись. Олич участвовал в пред и послематчевых разборах. Ездил на матчи просматривать игроков для сборной. Плюс инструктировал футболистов перед их выходами на замену. И говорил, что не очень полезен в технической части – видит себя в разборе матчей и от этого кайфует.
С октября 2017-го и до сих пор Олич работал ассистентом Далича. Больше тренерского опыта у него не было.
Какой тренер сильнее всего на него повлиял?
Луи ван Гал. Олич даже сравнивал его с другим известным тренером: «Для Газзаева, как и для ван Гала, было важно, чтобы игроки полностью отдавались работе. Он унизит вас, если вы плохо работаете.
Для него не была важна фамилия футболиста. Главное – как тренируешься. Кто задавал на тренировках лишние вопросы, тот садился на скамейку, кем бы он ни был. Кто пахал – тот выходил в основе».
Это про Газзаева. А вот про самого ван Гала:
«Мы одновременно пришли в «Баварию». И благодаря методам ван Гала я провел лучший сезон в карьере. Тогда я мог вытеснить Луку Тони, Марио Гомеса и Мирослава Клозе. Это было прекрасно, мы в первом же сезоне вышли в финал Лиги чемпионов.
Ван Гал требует дисциплины. Но при этом много говорит и шутит с игроками – мне это близко. Первое – дисциплина. Второе – даже тренироваться надо на максимуме; как будто тренировка – твой последний матч. Третье – ни одного занятия без мяча. Это я запомнил навсегда. Мне нравится такой подход».