Ивица Олич
РПЛ
Футбол
Луи ван Гал
Златко Далич
ЦСКА
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#Ивица Олич #РПЛ #Футбол #ЦСКА #Златко Далич #Луи ван Гал

Что известно об Оличе-тренере? Он ладит с игроками, мотивирует и восхищается методами ван Гала

42 минуты назад

Появилось много информации, что Ивица Олич станет главным тренером ЦСКА. Первая реакция на это – вопрос: а какой вообще Олич тренер?

Единственное, что мы знаем – он хороший мотиватор

Летом 2017-го он завершил карьеру игрока и сразу поступил на тренерские курсы. Через три месяца ему позвонил Златко Далич, которого только назначили главным в сборной Хорватии.

Далич пришел в плохо игравшую команду с кучей конфликтов внутри – они рисковали не попасть на ЧМ. Но с Даличем (и Оличем) победили Украину, потом прошли стыковые матчи и попали на чемпионат мира. Что было дальше – вы знаете.

Олич был нужен Даличу, чтобы через него получить поддержку от игроков. Далич не был выдающимся игроком, не сыграл ни одного матча за сборную, а Олич – человек, которого лично знала и уважала вся команда.

Сам Олич рассказывал: «Понимаете, иногда игроки хотят что-то донести до тренера, но боятся это сделать. Вот тогда я и включался. Хороший контакт между игроками и главным тренером очень важен для результата. И я за это отвечал».

Далич называл Олича «отличным мотиватором», но постепенно его функции расширялись. Олич участвовал в пред и послематчевых разборах. Ездил на матчи просматривать игроков для сборной. Плюс инструктировал футболистов перед их выходами на замену. И говорил, что не очень полезен в технической части – видит себя в разборе матчей и от этого кайфует.

С октября 2017-го и до сих пор Олич работал ассистентом Далича. Больше тренерского опыта у него не было.

Какой тренер сильнее всего на него повлиял?

Луи ван Гал. Олич даже сравнивал его с другим известным тренером: «Для Газзаева, как и для ван Гала, было важно, чтобы игроки полностью отдавались работе. Он унизит вас, если вы плохо работаете.  

Для него не была важна фамилия футболиста. Главное – как тренируешься. Кто задавал на тренировках лишние вопросы, тот садился на скамейку, кем бы он ни был. Кто пахал – тот выходил в основе».

Это про Газзаева. А вот про самого ван Гала:

«Мы одновременно пришли в «Баварию». И благодаря методам ван Гала я провел лучший сезон в карьере. Тогда я мог вытеснить Луку Тони, Марио Гомеса и Мирослава Клозе. Это было прекрасно, мы в первом же сезоне вышли в финал Лиги чемпионов.

Ван Гал требует дисциплины. Но при этом много говорит и шутит с игроками – мне это близко. Первое – дисциплина. Второе – даже тренироваться надо на максимуме; как будто тренировка – твой последний матч. Третье – ни одного занятия без мяча. Это я запомнил навсегда. Мне нравится такой подход».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de / dpa / Sven Simon / Global Look Press
Автор:
Валера Полевиков
Автор. Интервьюер. Футбол. Литература. Казахский рэп. Семнадцатый номер. Не Валерий.
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