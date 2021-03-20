Что известно об Оличе-тренере? Он ладит с игроками, мотивирует и восхищается методами ван Гала

Олич был нужен Даличу, чтобы через него получить поддержку от игроков. Далич не был выдающимся игроком, не сыграл ни одного матча за сборную, а Олич – человек, которого лично знала и уважала вся команда.

Сам Олич рассказывал: «Понимаете, иногда игроки хотят что-то донести до тренера, но боятся это сделать. Вот тогда я и включался. Хороший контакт между игроками и главным тренером очень важен для результата. И я за это отвечал».

Далич называл Олича «отличным мотиватором», но постепенно его функции расширялись. Олич участвовал в пред и послематчевых разборах. Ездил на матчи просматривать игроков для сборной. Плюс инструктировал футболистов перед их выходами на замену. И говорил, что не очень полезен в технической части – видит себя в разборе матчей и от этого кайфует.

С октября 2017-го и до сих пор Олич работал ассистентом Далича. Больше тренерского опыта у него не было.

Какой тренер сильнее всего на него повлиял?

Луи ван Гал. Олич даже сравнивал его с другим известным тренером: «Для Газзаева, как и для ван Гала, было важно, чтобы игроки полностью отдавались работе. Он унизит вас, если вы плохо работаете.

Для него не была важна фамилия футболиста. Главное – как тренируешься. Кто задавал на тренировках лишние вопросы, тот садился на скамейку, кем бы он ни был. Кто пахал – тот выходил в основе».