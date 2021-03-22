Гончаренко ушел из ЦСКА

Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА. Клуб объявил об этом официально. Ожидается, что новым главным тренером станет Ивица Олич. Гончаренко и ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию.

Виктор Гончаренко работал в ЦСКА с 2016 года. Под его руководством клуб выигрывал Суперкубок России и дважды брал серебряные медали в РПЛ.

Гончаренко поблагодарил всех за поддержку. Часть его цитаты: «Помню мою ростовую фигуру и баннеры с цитатами на фанатской трибуне, когда меня дисквалифицировали на несколько матчей, было очень приятно. ЦСКА всегда будет первым!»

ЦСКА занимает пятое место в РПЛ. За 23 матча клуб набрал 40 очков. В весенней части сезона ЦСКА проиграл три матча из четырех.

«Чемпионат»: Олич подписал контракт с ЦСКА, 23 марта – официальное представление команде