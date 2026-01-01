Виктор Гончаренко

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Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Гончаренко спустя девять месяцев
#Виктор Гончаренко
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на 3 матча (один – условно) за оскорбления судьи. Он пропустит встречу против ЦСКА
#Виктор Гончаренко
Футбол
Гончаренко впервые приехал к ЦСКА после ухода – его «Краснодар» проиграл 1:3
#Виктор Гончаренко
Футбол
«Краснодар» впервые победил при Гончаренко. Ионов забил все голы клуба с момента его прихода
#РПЛ
Футбол
Василий Березуцкий официально вошел в тренерский штаб «Краснодара» после ухода из ЦСКА
#Василий Березуцкий
Футбол
«Краснодар» проиграл в дебютном матче Гончаренко
#Виктор Гончаренко
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Материалы
Почему «Краснодар» уволил Гончаренко – самое неожиданное событие зимы в русском футболе
#Виктор Гончаренко
Что я хочу забыть из 2021 года и больше никогда не видеть. Авторы «Гола» грустят и злятся
#Гол
Потасовка «Спартака» и «Краснодара» на выходе с поля: Вильена послал Ещенко, а Крыховяк кричал о позоре
#РПЛ
Дивеев − новое лицо сборной России. Откуда он взялся, почему его ценят тренеры и в чем его опасный минус
#Игорь Дивеев
Первый матч Гончаренко против ЦСКА после ухода. Получилось грустно – проиграл и не отобрал у него шансы на еврокубки
#Виктор Гончаренко
Гончаренко проиграл первый матч в «Краснодаре». Все испортил парень, который не забивал в РПЛ два года
#Горан Чаушич
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