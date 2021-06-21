Дивеев − новое лицо сборной России. Откуда он взялся, почему его ценят тренеры и в чем его опасный минус
Игорю Дивееву − 21. Еще пару месяцев назад он играл за молодежку. А теперь, со второго матча Евро, основной у Черчесова.
Против Бельгии он заменил в перерыве Баринова и после матча выдал неожиданное: «Я бы не сказал, что Лукаку машина. Мне довелось с ним два раза встретиться. Не сказал бы, что такая уж мощь. Да, реализация – сто процентов. Но в плане игры – ничего особенного».
Потом вышел в старте с Финляндией – и был одним из лучших на поле.
Дивеев уже два с половиной сезона играет за ЦСКА – всегда в основе. В 2020-м он стал лучшим молодым игроком РПЛ. Черчесов и его помощник Ромащенко тогда тоже сказали, что Дивеев лучший молодой.
Да кто такой этот ваш Дивеев! Разбираемся в этом тексте.
Он вообще не волнуется, когда дебютирует
Про первый матч за ЦСКА: «Волнения было ноль».
После дебюта за взрослую сборную России: «Никаких особых эмоций не было. Выходил просто показывать свою игру. То, что умею, выполнять установку тренера. Не волновался ни капельки».
Перед Евро: «Мандраж будет, но два касания сделаешь, точную передачу отдашь, единоборство выиграешь – дальше уже все спокойно. По 100-бальной шкале, наверное, готов на 99».
Был вратарем, ничем не выделялся – но быстро учился
Дивеев из семьи спортсменов: дедушка, бабушка, родители играли в волейбол. Но дедушка отвел его на футбол. Первые два года Дивеев был вратарем – руки тянулись к мячу. Потом короткое время играл опорного полузащитника, а дальше стал центральным защитником – и больше не менял позицию.
Первый тренер Валентин Климов рассказывал, чем выделялся Дивеев в детстве и юношестве:
«Игорь всегда был обучаемым парнем. Ничем особо не выделялся, если говорить о футбольных способностях. Но очень был исполнительный и аккуратный. Главные его достоинства – богом данное здоровье и обучаемость, восприимчивость к словам и задачам. Что ни скажешь – моментом схватывает. Очень важное качество, важнее многих.
Среднего роста был, ничем не выделялся. Но крепкий, выносливый. Это он потом уже вымахал. Очень работоспособный: ему работа давалась легко, любое задание в радость.
Смотрю сейчас, как он длинные передачи исполняет, и вспоминаю: лет в 13 диагонали и переводы метров на 40-45 были для него нормой. Не зря же его ЦСКА еще в 2011 году приметил».
Сыграл за «Уфу» 63 минуты, перешел в ЦСКА – и стал железно основным
В 2015-м Дивеев пришел в молодежку «Уфы». В первую же неделю сыграл за нее против дубля. После того матча сразу перевелся в дубль. Еще через пару месяцев тренер Гончаренко привлек его к тренировкам за основу «Уфы». Дивееву тогда было 16 лет.
Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
Он часто тренировался с основой, но играл за дубль «Уфы» – был капитаном. За взрослую «Уфу» сыграл всего 63 минуты в РПЛ. И в начале 2019-го ушел в аренду к ЦСКА (по инициативе Гончаренко) – там он сразу стал основным и не переставал им быть вообще: у него уже 77 матчей за клуб. Летом 2019 года ЦСКА выкупил его за 1.5 миллиона евро.
Уже проигрывал Дании – оба раза 0:3
- За молодежку Россию в категории до 20 лет – в 2018-м. Тогда проиграли 0:3.
- За молодежку Россию в категории до 21 года на молодежном Евро – в 2021-м. Тоже проиграли 0:3. Дивеев тогда говорил: «Мы сами не ожидали, но датчане намного сильнее французов. Просто в разы. В плане тактики они идеальные. Мы не знали, что делать. Что-то пытаешься сделать, обострить, а не получается. Их как будто было больше. Они предложили нам игру, которой мы ничего не смогли противопоставить».
Универсальный, быстрый и агрессивный. Но иногда плохо оценивает ситуацию и пускает нападающих за спину
Про сильные и слабые стороны Дивеева «Голу» рассказал создатель проекта Counterpress.ru (главный тактический сайт на русском) и аналитик РПЛ Сергей Титов:
«Дивеев и до перехода в ЦСКА, и сейчас выделялся прежде всего физическими качествами. Он быстрый на дистанции (не настолько, как Джикия, но быстрый), может резко менять направление движения, хорошо защищается 1-в-1 лицом к сопернику. Он агрессивен в отборах со спины, причем нередко стремится поджимать нападающего со спины до приема и затем резко встречать. В начале атаки у него есть интересные решения – ищет партнеров между линиями или между игроками соперника в линиях, – плюс он прогрессирует сам по себе в пасе.
Явный недостаток Дивеева – постоянный фокус на мяче и возникающие из-за него проблемы с оценкой ситуации в штрафной. Виктор Гончаренко четко обозначал эту проблему как «туннельное зрение» (когда человек смотрит только вперед и не видит периферическим зрением). Оценивая только мяч, он упускает открывания себе за спину, на дальнюю штангу, которые мог бы прочитать при более широкой оценке. При подачах он может терять открывания не только на дальнюю, но и резко на ближнюю штангу. Еще для своих габаритов Дивеев недостаточно силен в борьбе плечо в плечо.
Еще плюс – Дивееву в целом все равно, в какой структуре защищаться и какую позицию в тройке закрывать. Он адекватно защищается в паре центральных (редкость для современного футбола), а в тройке имеет опыт игры как в центре, так и правее. Для качеств правого ЦЗ в тройке у Дивеева опять же есть скорость, качественная игра 1-в-1 лицом и пас. Возможно, если Кудряшов готов играть, эти качества будут востребованы в следующих матчах Евро».
Что про него говорят тренеры, которые раньше сами играли в обороне
Игнашевич в апреле 2021-го: «Дивеев – самый надежный русский защитник. Несмотря на молодость, здорово читает игру. Тактически грамотный. Если не будет травм, со временем станет основным в сборной».
Онопко тогда же: «Думаю, Дивеева можно назвать самым перспективным молодым центральным защитником в России. Игорь очень сильно прибавил в последнее время. В ЦСКА есть футболисты, которые остановились в развитии. Игорь – не из их числа. У него высокий игровой интеллект, хорошие данные».
Овчинников в марте 2019-го: «Дивеев уже сейчас готов играть за национальную команду. Знаю, что Станислав Саламович за ним внимательно следил в играх за молодежку».
Что он сам рассказывает о себе: учится на тренера, любит играть против больших нападающих и хочет в АПЛ
• Про то, как любит играть и чему учится: «Сейчас я больше акцентирую внимание на обыгрыше один в один, отрабатываю свои действия в обороне. И еще один момент: заметил, что часто мое положение корпуса бывает неправильным по отношению к мячу. Работаю над тем, чтобы это исправить.
В принципе не люблю играть против маленьких соперников – это тяжело. С Влашичем так: он успевает увести мяч в одну сторону, пока ты смотришь в другую. Лучше против Дзюбы играть, чем против таких, как Бериша или Никола.
Мне без разницы, играть в четыре защитника или в три центральных. В молодежной сборной играем в четыре, и там просто немного по-другому выстроена подстраховка. А подсказ везде один и тот же, мяч круглый, в поле одиннадцать человек».
• «В детстве болел за «Реал». Всегда нравился Роналду. Когда он в Мадрид переехал – ушел с головой в клуб. Криш – не кумир, но любимый игрок. До сих пор, в 34 года он в порядке. Если про защитников, то выделяю ван Дейка и Рамоса. Слежу за ними и ориентируюсь, что-то пытаюсь повторять».
Мы неправильно понимаем все эти цифры про защитников. Поэтому, например, рекорд ван Дейка − ловушка
• «Учусь в педагогическом на тренера. Раньше хотел стать юристом, но потом понял, что держать в голове такой объем знаний – это не мое. Останусь в футболе и после завершения карьеры игрока.
Сейчас [весна 2021-го] начал книжки читать. Развиваться как-то надо. И английский учить. Есть у меня цель – играть в АПЛ.
Вообще есть желание уехать в Европу. Я знаю, когда хочу это сделать, но не буду уточнять. Это мои планы. Хочется поиграть в Италии или Англии. Может быть, Испания, но мне их футбол не особо нравится из-за контроля мяча. Готов на понижение зарплаты. Вообще не проблема, даже не обсуждается. И мысли не было, что не готов».