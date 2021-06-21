Дивеев − новое лицо сборной России. Откуда он взялся, почему его ценят тренеры и в чем его опасный минус

Игорю Дивееву − 21. Еще пару месяцев назад он играл за молодежку. А теперь, со второго матча Евро, основной у Черчесова.

Против Бельгии он заменил в перерыве Баринова и после матча выдал неожиданное: «Я бы не сказал, что Лукаку машина. Мне довелось с ним два раза встретиться. Не сказал бы, что такая уж мощь. Да, реализация – сто процентов. Но в плане игры – ничего особенного».

Потом вышел в старте с Финляндией – и был одним из лучших на поле.

Дивеев уже два с половиной сезона играет за ЦСКА – всегда в основе. В 2020-м он стал лучшим молодым игроком РПЛ. Черчесов и его помощник Ромащенко тогда тоже сказали, что Дивеев лучший молодой.

Да кто такой этот ваш Дивеев! Разбираемся в этом тексте.

Он вообще не волнуется, когда дебютирует

Про первый матч за ЦСКА: «Волнения было ноль».

После дебюта за взрослую сборную России: «Никаких особых эмоций не было. Выходил просто показывать свою игру. То, что умею, выполнять установку тренера. Не волновался ни капельки».

Перед Евро: «Мандраж будет, но два касания сделаешь, точную передачу отдашь, единоборство выиграешь – дальше уже все спокойно. По 100-бальной шкале, наверное, готов на 99».

Был вратарем, ничем не выделялся – но быстро учился

Дивеев из семьи спортсменов: дедушка, бабушка, родители играли в волейбол. Но дедушка отвел его на футбол. Первые два года Дивеев был вратарем – руки тянулись к мячу. Потом короткое время играл опорного полузащитника, а дальше стал центральным защитником – и больше не менял позицию.