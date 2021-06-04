Как Шунин стал главным вратарем России и почему не попадал в сборную до 32 лет

Шунину 34 года, а в состав сборной он пробился только полтора года назад – в конце 2019-го. Попадать в заявку начал только после чемпионата мира, когда Акинфеев завершил карьеру в сборной. До этого Шунина в последний раз вызывалcя аж в 2012 году.

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Почему он не играл до этого?

Потому что до этого конкуренция в сборной была выше: Акинфеев, Малафеев, Габулов, Гильерме. Первых трех больше нет в сборной, а Гильерме потерял доверие Черчесова и не поедет на Евро-2020.

И потому что до этого долгое время не был основным даже в «Динамо». Он проигрывал конкуренцию Габулову и Березовскому. К 29 годам у Шунина была два сезона, когда он был основным. Хотя играл за «Динамо» с 20 лет – с 2007 года.