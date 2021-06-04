Как Шунин стал главным вратарем России и почему не попадал в сборную до 32 лет
Шунину 34 года, а в состав сборной он пробился только полтора года назад – в конце 2019-го. Попадать в заявку начал только после чемпионата мира, когда Акинфеев завершил карьеру в сборной. До этого Шунина в последний раз вызывалcя аж в 2012 году.
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Почему он не играл до этого?
Потому что до этого конкуренция в сборной была выше: Акинфеев, Малафеев, Габулов, Гильерме. Первых трех больше нет в сборной, а Гильерме потерял доверие Черчесова и не поедет на Евро-2020.
И потому что до этого долгое время не был основным даже в «Динамо». Он проигрывал конкуренцию Габулову и Березовскому. К 29 годам у Шунина была два сезона, когда он был основным. Хотя играл за «Динамо» с 20 лет – с 2007 года.
Когда начал регулярно играть?
Когда «Динамо» в 2016-м вылетело в ФНЛ. У Габулова завершился контракт, а Шунин остался, хотя были предложения из других команд. Он в системе «Динамо» с семи лет: постоянно признается в любви к клубу и связывает жизнь только с ним. С того времени «Динамо» даже не покупало вратарей – Шунин полностью закрыл позицию.
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В ФНЛ он стал основным вратарем и капитаном – и с тех пор, уже пять сезонов, так и остается. До этого Шунин не проявлял лидерских качеств. Был тихим, спокойным, вечно перспективным вратарем. Но в ФНЛ возмужал: стал общаться с фанатами от лица команды, отвечать на их неудобные вопросы, руководить игроками на поле и лидировать в раздевалке.
Сам рассказывал:
«Сейчас четко понимаю свою роль в клубе. Пришло время взять на себя лидерские обязанности и ответственность за команду. Это сказывается и на общении с тренером и руководством, и в тренировочном процессе, и в матчах. Капитан проводит огромную работу, но не только когда надевает повязку. Иногда приходится повышать голос, ставить игроков на место, если кто-то неправильно себя ведет».
С 2016-го Шунин стал играть стабильно и на хорошем уровне, но все равно не дотягивал до сборной. Когда ушел Акинфеев, конкуренция ослабла, и Черчесов начал вызывать Шунина. Когда поплыл Гилерме (в конце 2019-го) – пробился в старт. И пока доказывает, что заслуженно: все 9 матчей за сборную Черчесова Шунин отыграл на стабильно хорошем уровне.
Но почему он, а не кто-то другой? Есть ведь Дюпин, Сафонов, Максименко, Лунев
Все решает опыт Шунина. Не только возраст (ему 34), но количество вызовов в сборную и матчей в РПЛ.
1. Лунев не дотягивает по стабильности и в прошлом сезоне сыграл только в 12 матчах. Черчесов его отцепил и объяснил: «Он опытный вратарь, но мы посчитали, что два голкипера – Дюпин и Шунин – провели сезон ровнее. Сафонова рассматриваем на перспективу – он уже обживается и проявляет лучшие качества».
2. Сафонов – третий выбор в сборной, как и сказал Черчесов. Ему 22 года и за сборную он дебютировал 1 июня, выйдя на замену на 27 минут. Черчесов больше доверяет опытным и проверенным. Поэтому в сборной нет Максименко, который тоже молодой и которого пока вообще ни разу не вызывали, хотя он давно основной в клубе.
3. Дюпин – основной конкурент Шунина. Он тоже опытный – ему 33. Провел три хороших сезона в РПЛ – и, возможно, по вратарским скиллам сделал это даже немного лучше Шунина.
Но: Черчесов вызывает его в сборную только с марта 2021-го и пока не дал ни минуты. Нет сыгранности с партнерами и такого же авторитета, как у Шунина. Хотя сам он считает, что сейчас сильнейший вратарь России.
Нет конкретных объяснений, почему Шунин, а не Дюпин. За последние три сезона Дюпин круто себя проявил. Тащил в «Анжи», а потом два года в «Рубине». Вратарские цифры показывают, что во многих компонентах Дюпин сильнее Шунина. Но опять же: в сборной не обязательно должен играть индивидуально сильнейший – тем более на такой тонкой позиции. Возможно, Черчесов больше доверяет Шунину, потому что до этого года Дюпин играл в командах с задачами середняков или аутсайдеров.
4. Про Гильерме вы знаете – он иногда грубо ошибался и потерял доверие тренерского штаба.
Черчесов сам говорит, что выбирает игроков, опираясь на их стабильность, опыт и психологическую устойчивость. Про вратарей: «Выбирали тех, кто играл ровнее. Сейчас Шунин – капитан «Динамо», стал взрослее, приобрел опыт – игровой и тренировочный».
Шунин подтверждал требования Черчесова: «Тренерский штаб смотрит на стабильность каждого игрока в клубе. Очень часто вижу Станислава Саламовича на трибуне на матчах чемпионата»
В этом сезоне Шунин действительно стабилен – не допустил ни одной грубой ошибки и забрал кучу наград игрока месяца в «Динамо».
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Сильно смущает вот что: раньше у сборной России всегда был очевидно лучший вратарь. С уходом Акинфеева ситуация надломилась. Даже сам факт, что сейчас мы до конца не знаем, кто будет в воротах на Евро, о многом говорит.
Раньше в сборной стоял самый талантливый и сильный. Сейчас – самый стабильный из тех, кто есть. Еще три года назад Черчесов не включал Шунина даже в тройку вратарей, а сейчас он основной. Конечно, за эти три года Шунин развился, но не настолько, чтобы перепрыгнуть уровень трех людей. Просто один завершил карьеру, а двое ощутимо сдали.
И еще для сравнения: вспомните, сколько титулов и побед было у Овчинникова, Акинфеева, Малафеева. Даже Габулова. И сколько у Шунина (0). Его главное достижение – единственная бронза РПЛ с «Динамо».