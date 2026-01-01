Юрий Дюпин

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Футбол
Дюпин не поедет на матч против Словении
#Юрий Дюпин
Футбол
В состав России на Евро-2020 вошли девять игроков 30+. Жирков – самый возрастной
#Россия
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Зачем сборной России нужны пять вратарей? Почему основного выбирает не Карпин? Как все было при Черчесове?
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#Россия
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Как Шунин стал главным вратарем России и почему не попадал в сборную до 32 лет
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#Антон Шунин
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Дикая развязка на 90+ в Казани: «Рубин» забил победный, трижды (!) раскрутив Ловрена, потом Дзюба смазал пенальти
#РПЛ
Дюпин перевернул матч с ЦСКА одним сейвом, но считает момент ошибкой
#Юрий Дюпин
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