Юрий Дюпин
ЧМ-2022
Россия
Словения
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#Юрий Дюпин #Россия #ЧМ-2022 #Словения

Дюпин не поедет на матч против Словении

вчера, 22:44

11 октября Россия сыграет против Словении в рамках отбора к ЧМ-2022. Что нужно знать об этой встрече:

Квалификация ЧМ-2022: где смотреть матч Словения – Россия, 11 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Квалификация ЧМ-2022: во сколько начало матча Словения – Россия, 11 октября 2021 года

Квалификация ЧМ-2022: прогноз на матч Словения – Россия, 11 октября 2021 года

Новости от тренерского штаба сборной – на матч со словенцами на поедет Юрий Дюпин. В расположении сборной будет три вратаря – Гильерме, Матвей Сафонов и Андрей Лунев.

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Источник:
официальный сайт РФС
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