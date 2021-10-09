Дюпин не поедет на матч против Словении

11 октября Россия сыграет против Словении в рамках отбора к ЧМ-2022. Что нужно знать об этой встрече:

Квалификация ЧМ-2022: где смотреть матч Словения – Россия, 11 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Квалификация ЧМ-2022: во сколько начало матча Словения – Россия, 11 октября 2021 года

Квалификация ЧМ-2022: прогноз на матч Словения – Россия, 11 октября 2021 года

Новости от тренерского штаба сборной – на матч со словенцами на поедет Юрий Дюпин. В расположении сборной будет три вратаря – Гильерме, Матвей Сафонов и Андрей Лунев.