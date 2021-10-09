Юрий Дюпин
ЧМ-2022
Россия
Словения
Дюпин не поедет на матч против Словении
вчера, 22:44
11 октября Россия сыграет против Словении в рамках отбора к ЧМ-2022. Что нужно знать об этой встрече:
Квалификация ЧМ-2022: где смотреть матч Словения – Россия, 11 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
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Квалификация ЧМ-2022: прогноз на матч Словения – Россия, 11 октября 2021 года
Новости от тренерского штаба сборной – на матч со словенцами на поедет Юрий Дюпин. В расположении сборной будет три вратаря – Гильерме, Матвей Сафонов и Андрей Лунев.
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