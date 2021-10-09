Квалификация ЧМ-2022: во сколько начало матча Словения – Россия, 11 октября 2021 года

Первый матч между Россией и Словенией состоялся 27 марта – тогда Россия победила со счетом 2:1. Тогда у России дубль оформил Артем Дзюба, у словенцев забил Йосип Иличич.

11 октября команды встретятся снова:

Квалификация ЧМ-2022: где смотреть матч Словения – Россия, 11 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Матч начнется в 21:45 по московскому времени.